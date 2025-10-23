onedio
Galatasaray ve Fenerbahçe Maçlarında Stadyum Atmosferinin Sanal Islıklarla Sağlandığı İddia Edildi

Galatasaray ve Fenerbahçe Maçlarında Stadyum Atmosferinin Sanal Islıklarla Sağlandığı İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.10.2025 - 21:15

Galatasaray, dün gece Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i ağırlarken stadyum atmosferiyle de dikkat çekmişti. Norveçlilerin hayran kaldığı ve desibel ölçümleriyle sosyal medyaya yansıdığı geceyle ilgili Fenerbahçe taraftarlarının farklı iddiaları vardı. 

İddiaya göre stadyumda stat hoparlöründen sanal ıslık ve uğultu veriliyordu.

Bugün de Fenerbahçe evinde Stuttgart'ı ağırladı. Bu kez aynı iddiaların muhatabı Fenerbahçe oldu.

Stadyum henüz dolmamışken gelen seslerin stadyum hoparlöründen geldiği ve maç içinde de bu ıslıkların kullanıldığı iddia edilmişti.

Bugün de Fenerbahçe - Stuttgart maçında benzer bir tablo ile karşılaşıldı.

Gazeteci Rezzan Yetiş Yönetici de Fenerbahçe-Stuttgart maçında yaşananları sosyal medyadan paylaştı.

Gazeteci Rezzan Yetiş Yönetici de Fenerbahçe-Stuttgart maçında yaşananları sosyal medyadan paylaştı.

İki takım taraftarı da birbirinin stadyum atmosferini 'sanal' olmakla suçluyor. Dün Norveçliler bugün ise Almanlar ise stadyum atmosferinde zor anlar yaşayarak günü tamamladı. 

Daha önce de atmosferleriyle adından söz ettiren İstanbul statlarının bundan sonra bu tarz olaylarla anılıp anılmayacağı sonraki maçlardaki performanslarıyla görülecek.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
