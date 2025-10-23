Galatasaray ve Fenerbahçe Maçlarında Stadyum Atmosferinin Sanal Islıklarla Sağlandığı İddia Edildi
Galatasaray, dün gece Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i ağırlarken stadyum atmosferiyle de dikkat çekmişti. Norveçlilerin hayran kaldığı ve desibel ölçümleriyle sosyal medyaya yansıdığı geceyle ilgili Fenerbahçe taraftarlarının farklı iddiaları vardı.
İddiaya göre stadyumda stat hoparlöründen sanal ıslık ve uğultu veriliyordu.
Bugün de Fenerbahçe evinde Stuttgart'ı ağırladı. Bu kez aynı iddiaların muhatabı Fenerbahçe oldu.
Stadyum henüz dolmamışken gelen seslerin stadyum hoparlöründen geldiği ve maç içinde de bu ıslıkların kullanıldığı iddia edilmişti.
Bugün de Fenerbahçe - Stuttgart maçında benzer bir tablo ile karşılaşıldı.
Gazeteci Rezzan Yetiş Yönetici de Fenerbahçe-Stuttgart maçında yaşananları sosyal medyadan paylaştı.
