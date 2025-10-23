Galatasaray ve Fenerbahçe Maçlarında Stadyum Atmosferinin Sanal Islıklarla Sağlandığı İddia Edildi

Galatasaray, dün gece Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i ağırlarken stadyum atmosferiyle de dikkat çekmişti. Norveçlilerin hayran kaldığı ve desibel ölçümleriyle sosyal medyaya yansıdığı geceyle ilgili Fenerbahçe taraftarlarının farklı iddiaları vardı.

İddiaya göre stadyumda stat hoparlöründen sanal ıslık ve uğultu veriliyordu.

Bugün de Fenerbahçe evinde Stuttgart'ı ağırladı. Bu kez aynı iddiaların muhatabı Fenerbahçe oldu.