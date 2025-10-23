NBA Bahis Skandalıyla Çalkalanıyor: Chauncey Billups ve Terry Rozier Tutuklandı

Billups, ayrı bir iddianamede, oyuncuları ünlülerle oynayacakları vaadiyle kandırarak poker oyunlarını manipüle etmeye yardım etmekle suçlandı. Savcılara göre, bu düzenek aynı zamanda New York’taki birkaç organize suç ailesini de içeriyordu.

Tutuklamalar iki ayrı iddianameden kaynaklansa da, bazı sanıklar her iki davada da suçlandı. Bunlar arasında eski Cleveland Cavaliers oyuncusu ve yardımcı antrenör Damon Jones da bulunuyor. Miami Heat, Portland Trail Blazers ve NBA yetkilileri ile Rozier’in avukatı James Trusty, konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.