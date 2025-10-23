onedio
NBA Bahis Skandalıyla Çalkalanıyor: Chauncey Billups ve Terry Rozier Tutuklandı

Hakan Karakoca
23.10.2025 - 18:04

ABD’de yasa dışı spor bahislerine yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında FBI ve New York savcıları ortak bir operasyon düzenledi. Operasyonda, Portland Trail Blazers başantrenörü Chauncey Billups ile Miami Heat oyuncusu Terry Rozier’in gözaltına alındığı bildirildi. CBS’in haberine göre, federal yetkililer Rozier’in Charlotte Hornets formasıyla Mart 2023’te oynadığı bir maçtaki şüpheli bahis hareketlerini mercek altına aldı.

Skorer oyuncunun sayı ortalamasının çok altında kalması incelemeye takıldı.

Soruşturmanın merkezinde yer alan maçta Rozier’in sağ ayağındaki ağrı nedeniyle yalnızca dokuz dakika sahada kalıp beş sayı atması dikkat çekti. Oysa önceki karşılaşmalarda ortalama 35 dakika süre alıyor ve yaklaşık 21 sayı üretiyordu. New York savcıları ile FBI Direktörü Kash Patel, soruşturmanın detaylarını kamuoyuyla paylaşmak üzere basın toplantısı düzenleyeceklerini açıkladı.

35 dakika ortalama ile oynarken sakatlandım diyerek 10 dakikada maçı tamamlamış.

CBS’in haberine göre, birçok eyalette faaliyet gösteren bahis şirketleri, Rozier’in Mart 2023’te oynanan Charlotte Hornets–New Orleans Pelicans maçındaki performansına yönelik olağan dışı bahis hareketlerini tespit etti. Profesyonel bir bahisçinin yalnızca 46 dakika içinde 30 farklı kuponla toplam 13.759 dolar yatırdığı belirtildi. Bu ani ve yüksek hacimli bahis akışı, şirketlerin Rozier’in sayı, ribaunt ve asist istatistiklerine yönelik bahisleri askıya almasına neden oldu. Söz konusu maçta Rozier yalnızca 10 dakika forma giydi ve ayağındaki sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi.

Chauncey Billups ise poker üzerinden yürütülen bir operasyonda yakalandı.

Billups, ayrı bir iddianamede, oyuncuları ünlülerle oynayacakları vaadiyle kandırarak poker oyunlarını manipüle etmeye yardım etmekle suçlandı. Savcılara göre, bu düzenek aynı zamanda New York’taki birkaç organize suç ailesini de içeriyordu.

Tutuklamalar iki ayrı iddianameden kaynaklansa da, bazı sanıklar her iki davada da suçlandı. Bunlar arasında eski Cleveland Cavaliers oyuncusu ve yardımcı antrenör Damon Jones da bulunuyor. Miami Heat, Portland Trail Blazers ve NBA yetkilileri ile Rozier’in avukatı James Trusty, konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.

Rozier’in Miami formasıyla bu performansı da tekrar soru işareti yarattı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
