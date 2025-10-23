NBA Bahis Skandalıyla Çalkalanıyor: Chauncey Billups ve Terry Rozier Tutuklandı
ABD’de yasa dışı spor bahislerine yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında FBI ve New York savcıları ortak bir operasyon düzenledi. Operasyonda, Portland Trail Blazers başantrenörü Chauncey Billups ile Miami Heat oyuncusu Terry Rozier’in gözaltına alındığı bildirildi. CBS’in haberine göre, federal yetkililer Rozier’in Charlotte Hornets formasıyla Mart 2023’te oynadığı bir maçtaki şüpheli bahis hareketlerini mercek altına aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Skorer oyuncunun sayı ortalamasının çok altında kalması incelemeye takıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
35 dakika ortalama ile oynarken sakatlandım diyerek 10 dakikada maçı tamamlamış.
Chauncey Billups ise poker üzerinden yürütülen bir operasyonda yakalandı.
Rozier’in Miami formasıyla bu performansı da tekrar soru işareti yarattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın