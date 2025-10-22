onedio
Galatasaray-Bodo/Glimt Maçında Norveçli Gazeteciler Desibel Testi Yapmaya Çalıştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.10.2025 - 21:08

Norveç ekibi Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkmıştı. Karşılaşma öncesinde teknik direktör Kjetil Knutsen, RAMS Park atmosferine dikkat çekmişti. Deneyimli çalıştırıcı, “Bu kadar gürültülü bir stadyuma alışkın değiliz, bizim için farklı ve özel bir deneyim olacak” diyerek atmosferden çekindiğini dile getirmişti.

Maçtan önce stat atmosferine değinen Knutsen, “Böyle bir ses seviyesine hazırlanmak mümkün değil. Bu kadar gürültülü bir ortamda oynamaya alışık değiliz. Bu bizim için yeni bir tecrübe olacak. Oyunda ritim tutturmak ve kontrolü sağlamak bizim adımıza çok önemli olacak.” demişti.

Nitekim maçta tribünlerin coşkulu desteği, deneyimli teknik adamı fazlasıyla etkilemişti. Müthiş gürültüye daha fazla dayanamayan Knutsen, 15. dakikada kulak tıkacı takmak zorunda kalmıştı.

Bir desibel vakası da tribünlerden geldi. Norveçli gazeteciler stadyumdaki desibeli ölçmeye çalışırken gürültüden kulaklarını tıkadılar.

Norveçli gazeteciler desibeli ölçmeye çalıştı.

Gazetecilerin desibeli ölçmeye çalışırken kulaklarını tıkadıkları görüldü.

Maç öncesinde RAMS Park'taki gürültüden çekindiğini söyleyen Bodo/Glimt teknik direktörü Knutsen, tribünlerin coşkusuna dayanamayarak 15. dakikada kulak tıkacı takmıştı.

Hakan Karakoca
