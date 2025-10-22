onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Arda Güler ve Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Rakip Olarak Sahaya Çıkıyor

Arda Güler ve Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Rakip Olarak Sahaya Çıkıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.10.2025 - 18:35

Kenan Yıldız ve Arda Güler, Avrupa sahnesinde sadece yetenekleriyle değil, özgüvenleriyle de adeta Türk futbolunun yeni yüzü oldular. Kenan’ın Juventus’ta sergilediği oyun, genç yaşına rağmen onu takımın vazgeçilmezlerinden biri haline getirdi. Del Piero'dan sonra en değerli 10 numara olarak Torino ekibinde parlayan Kenan'a Juve, pazarlık için bile kapıyı açmıyor. 

Arda ise Real Madrid’de oyun zekasıyla birlikte kalitesini her geçen gün artırıyor. Avrupalı futbolseverleri büyülemeye devam eden Arda, Xabi Alonso'nın vazgeçilmezlerinden olmaya başladı. 

Şimdi bu iki yıldız rakip olarak karşı karşıya gelecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin altın çocukları Kenan ve Arda, tüm Avrupa'yı heyecanlandırmayı başarıyor.

Türkiye'nin altın çocukları Kenan ve Arda, tüm Avrupa'yı heyecanlandırmayı başarıyor.

Kenan Yıldız, Juventus'un önemli bir yatırımla Bayern'den kadroya kattığı bir isim olarak kendisinden çok şey bekleniyordu. Ancak bu kadar genç yaşta ve çabuk şekilde Del Piero'nun 10 numarasını alarak takımın hücumdaki yüzü olmayı başarması tüm Avrupa'nın dikkatini çekti. 

Arda Güler ise Gençlerbirliği altyapısındaki düşük çözünürlüklü videolardan Fenerbahçe altyapısı ve A takımındaki performansıyla dikkatleri çekmiş, Fenerbahçe'den Real Madrid'e gelmişti. Ancelotti ile geçen sürenin ardından şimdi Alonso ile yeni bir sayfa açan Arda artık ana planın bir parçası olmaya başladı.

İki yıldızımız şimdi birbirlerine rakip oldu.

İki yıldızımız şimdi birbirlerine rakip oldu.

Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında Real Madrid evinde Juventus'u ağırlayacak. 

Real Madrid ilk iki haftayı 6 puanla geçerken Juventus iki maçtan iki puan çıkararak lig aşamasında şimdilik alt sıralarda kendine yer buldu. 

Real Madrid evinde Marsilya'yı 2-1 deplasmanda da Kairat'ı 5-1 yenmişti. 

Juve ise evinde Dortmund'la 4-4, deplasmanda Villarreal ile 2-2 berabere kaldı.

Kenan Yıldız takım kaptanı olarak sahaya çıkabilir.

Kenan Yıldız takım kaptanı olarak sahaya çıkabilir.

İtalyan La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, Real Madrid maçında takım kaptanı Manuel Locatelli’yi kadroya dahil etmeyi düşünmüyor. Bu nedenle kaptanlık görevinin, genç yaşına rağmen sahada olgun bir liderlik sergileyen Kenan Yıldız’a verileceği belirtiliyor. 

Bu durum Kenan için bir ilk değil; Serie A’nın 4. haftasında Hellas Verona deplasmanında, Locatelli’nin oyundan çıkmasının ardından kaptanlık bandı yine genç futbolcunun koluna geçmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın