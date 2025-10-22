Arda Güler ve Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Rakip Olarak Sahaya Çıkıyor
Kenan Yıldız ve Arda Güler, Avrupa sahnesinde sadece yetenekleriyle değil, özgüvenleriyle de adeta Türk futbolunun yeni yüzü oldular. Kenan’ın Juventus’ta sergilediği oyun, genç yaşına rağmen onu takımın vazgeçilmezlerinden biri haline getirdi. Del Piero'dan sonra en değerli 10 numara olarak Torino ekibinde parlayan Kenan'a Juve, pazarlık için bile kapıyı açmıyor.
Arda ise Real Madrid’de oyun zekasıyla birlikte kalitesini her geçen gün artırıyor. Avrupalı futbolseverleri büyülemeye devam eden Arda, Xabi Alonso'nın vazgeçilmezlerinden olmaya başladı.
Şimdi bu iki yıldız rakip olarak karşı karşıya gelecek.
Türkiye'nin altın çocukları Kenan ve Arda, tüm Avrupa'yı heyecanlandırmayı başarıyor.
İki yıldızımız şimdi birbirlerine rakip oldu.
Kenan Yıldız takım kaptanı olarak sahaya çıkabilir.
