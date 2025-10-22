Galatasaray’da Kritik Maç Öncesi Şok Sakatlık: İlkay Gündoğan Antremanı Tamamlayamadı

Galatasaray’ın kadrosunda en fazla Şampiyonlar Ligi maçına çıkan isim olan İlkay Gündoğan, Galatasaray’ın yaptığı son taktik idmanında sakatlandı.

Gazeteci Ali Naci Küçük, İlkay’ın bu akşam oynanacak kritik maçta forma giyemeyeceğini iddia etti. İlkay’ın yerine Yunus’un kadroda olması bekleniyor.

Galatasaray muhtemel 11’i şu şekilde; Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sana, Barış Alper, Osimhen