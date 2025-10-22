onedio
Galatasaray’da Kritik Maç Öncesi Şok Sakatlık: İlkay Gündoğan Antremanı Tamamlayamadı

Galatasaray'da Kritik Maç Öncesi Şok Sakatlık: İlkay Gündoğan Antremanı Tamamlayamadı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
22.10.2025 - 14:28

Galatasaray’da son haftalarında performansı en beğenilen oyuncularının başında gelen İlkay Gündoğan’ın sakatlık sebebiyle bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Bodo/Glimt maçında oynamayacağı iddia edildi. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray’ın son yapılan taktik idmanını tamamlayamamış.

Kaynak: Ali Naci Küçük / Twitter

Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son Liverpool maçını kazanan Galatasaray’da Bodo/Glimt mücadelesi öncesinde şok yaşanıyor.

Galatasaray’ın kadrosunda en fazla Şampiyonlar Ligi maçına çıkan isim olan İlkay Gündoğan, Galatasaray’ın yaptığı son taktik idmanında sakatlandı.

Gazeteci Ali Naci Küçük, İlkay’ın bu akşam oynanacak kritik maçta forma giyemeyeceğini iddia etti. İlkay’ın yerine Yunus’un kadroda olması bekleniyor.

Galatasaray muhtemel 11’i şu şekilde; Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sana, Barış Alper, Osimhen

İlkay, Göztepe, Trabzonspor ve Ajax maçlarını da kaçırabilir.

İlkay Gündoğan'ın sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın henüz bir resmi açıklama gelmedi. Ancak İlkay'ın 15 gün boyunca sahalardan uzak kalacağı ve Sarı-kırmızılıların Göztepe, Trabzonspor ve Ajax maçlarında forma giyemeyeceği gelen bilgiler arasında.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
