Galatasaray’da Kritik Maç Öncesi Şok Sakatlık: İlkay Gündoğan Antremanı Tamamlayamadı
Galatasaray’da son haftalarında performansı en beğenilen oyuncularının başında gelen İlkay Gündoğan’ın sakatlık sebebiyle bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Bodo/Glimt maçında oynamayacağı iddia edildi. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray’ın son yapılan taktik idmanını tamamlayamamış.
Kaynak: Ali Naci Küçük / Twitter
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son Liverpool maçını kazanan Galatasaray’da Bodo/Glimt mücadelesi öncesinde şok yaşanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlkay, Göztepe, Trabzonspor ve Ajax maçlarını da kaçırabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın