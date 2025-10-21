Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın At Yarışı Tahminleri Tepki Çekiyor: "Tazminat Neyse Ödensin!"
Yeni sezona Ole Gunnar Solskjær ile başlayan Beşiktaş’ta hoca değişikliğine gidilmiş ve Sergen Yalçın takımın başına getirilmişti. Sergen Yalçın’ın resmi olarak at yarışı oynanan bir site ile yaptığı anlaşma yüzünden sitenin reklam amacıyla Sergen Yalçın’ın tahminleri yayınlaması ise Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti. Son olarak spiker ve yorumcu Erman Yaşar, YouTube’daki “Mantra” kanalında yaptığı açıklamada, Beşiktaş’ın at yarışı sitesi ile anlaşarak paylaşımları sonlandırması gerektiğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafta sonu sahasında Gençlerbirliği’ne mağlup olan Beşiktaş’ta, Sergen Yalçın’ın reklamında yer aldığı at yarışı sitesi taraftarların gündeminde.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın