Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın At Yarışı Tahminleri Tepki Çekiyor: "Tazminat Neyse Ödensin!"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.10.2025 - 17:47

Yeni sezona Ole Gunnar Solskjær ile başlayan Beşiktaş’ta hoca değişikliğine gidilmiş ve Sergen Yalçın takımın başına getirilmişti. Sergen Yalçın’ın resmi olarak at yarışı oynanan bir site ile yaptığı anlaşma yüzünden sitenin reklam amacıyla Sergen Yalçın’ın tahminleri yayınlaması ise Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti. Son olarak spiker ve yorumcu Erman Yaşar, YouTube’daki “Mantra” kanalında yaptığı açıklamada, Beşiktaş’ın at yarışı sitesi ile anlaşarak paylaşımları sonlandırması gerektiğini söyledi.

Hafta sonu sahasında Gençlerbirliği’ne mağlup olan Beşiktaş’ta, Sergen Yalçın’ın reklamında yer aldığı at yarışı sitesi taraftarların gündeminde.

Sergen Yalçın’ın sezon başında reklam yüzü olarak anlaştığı at yarışı sitesinin hala Sergen Hoca’nın görsellerini paylaşmasına Beşiktaş taraftarları tepki gösterdi. 

Beşiktaş taraftarı da olan spiker ve yorumcu Erman Yaşar da Beşiktaş yönetiminin site ile Sergen Yalçın arasındaki anlaşmayı iptal ettirmesi gerektiğini söyledi.

Beşiktaş kulübü, tazminatı neyse ödesin ve teknik direktörü at yarışı kuponu vermesin. Sergen Yalçın'ı çok seviyorum ama Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne maç kaybediyor evinde, ertesi gün uyanıyorum 'Sergen Yalçın'dan bilmem ne koşusuna 3 tek' falan.

Sezon başında takım çalıştırmadığı için anlaşma yapılmış ve o anlaşma devam ediyor. Beşiktaş, tazminatı neyse ödesin... Dünyada böyle bir şey var mı? Sergen Yalçın boş zamanında her zaman at yarışı izlesin, bu önemli değil ama Beşiktaş teknik direktörünün bu şekilde reklamlarının çıkması normal bir şey mi?

Açıyorsun sosyal medyayı '5. ayak şu, Sergen Yalçın...' bir yandan da aynı Sergen Yalçın maçtan sonra 'Eksiklerimiz var diyor' bir yandan bakıyorsun '6. ayakta şunu oynayalım' bu normal bir şey mi?'

