Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın At Yarışı Tahminleri Tepki Çekiyor: "Tazminat Neyse Ödensin!"

Sergen Yalçın’ın sezon başında reklam yüzü olarak anlaştığı at yarışı sitesinin hala Sergen Hoca’nın görsellerini paylaşmasına Beşiktaş taraftarları tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarı da olan spiker ve yorumcu Erman Yaşar da Beşiktaş yönetiminin site ile Sergen Yalçın arasındaki anlaşmayı iptal ettirmesi gerektiğini söyledi.

“Beşiktaş kulübü, tazminatı neyse ödesin ve teknik direktörü at yarışı kuponu vermesin. Sergen Yalçın'ı çok seviyorum ama Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne maç kaybediyor evinde, ertesi gün uyanıyorum 'Sergen Yalçın'dan bilmem ne koşusuna 3 tek' falan.

Sezon başında takım çalıştırmadığı için anlaşma yapılmış ve o anlaşma devam ediyor. Beşiktaş, tazminatı neyse ödesin... Dünyada böyle bir şey var mı? Sergen Yalçın boş zamanında her zaman at yarışı izlesin, bu önemli değil ama Beşiktaş teknik direktörünün bu şekilde reklamlarının çıkması normal bir şey mi?

Açıyorsun sosyal medyayı '5. ayak şu, Sergen Yalçın...' bir yandan da aynı Sergen Yalçın maçtan sonra 'Eksiklerimiz var diyor' bir yandan bakıyorsun '6. ayakta şunu oynayalım' bu normal bir şey mi?'