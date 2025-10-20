2. Lig Maçında İlginç Anlar: Maçın Hakemi Kartlarını Soyunma Odasında Unuttu

Mücadelenin ilk yarısında 3 kez sarı kartına başvuran karşılaşmanın hakemi, Elazığspor’dan Alperen Aydın’ın rakibine 49. dakikada yaptığı sert faul sonrasında bir kez daha kartına çıkarmak için cebine davrandı ama kartlarını bulamadı. Devre arasında kartlarını soyunma odasında unuttuğu ortaya çıkan hakem Berkay Erdemir, maçın dördüncü hakeminden kartlarını alarak oyuna devam etti.