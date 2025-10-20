2. Lig Maçında İlginç Anlar: Maçın Hakemi Kartlarını Soyunma Odasında Unuttu
Nesine 2. Lig Beyaz Grup mücadelesinde hafta sonu Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile Seza Çimento Elazığspor karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanan mücadelede karşılaşmanın hakemi Berkay Erdemir’in kartlarını soyunma odasında unutması ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Karşılaşmayı Seza Çimento Elazığspor 2-0 kazanmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maçın hakemi kartlarını soyunma odasında unuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
4. hakemden kartlarını aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın