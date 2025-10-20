onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
2. Lig Maçında İlginç Anlar: Maçın Hakemi Kartlarını Soyunma Odasında Unuttu

2. Lig Maçında İlginç Anlar: Maçın Hakemi Kartlarını Soyunma Odasında Unuttu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.10.2025 - 22:11

Nesine 2. Lig Beyaz Grup mücadelesinde hafta sonu Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile Seza Çimento Elazığspor karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanan mücadelede karşılaşmanın hakemi Berkay Erdemir’in kartlarını soyunma odasında unutması ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Karşılaşmayı Seza Çimento Elazığspor 2-0 kazanmayı başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Maçın hakemi kartlarını soyunma odasında unuttu.

4. hakemden kartlarını aldı.

4. hakemden kartlarını aldı.

Mücadelenin ilk yarısında 3 kez sarı kartına başvuran karşılaşmanın hakemi, Elazığspor’dan Alperen Aydın’ın rakibine 49. dakikada yaptığı sert faul sonrasında bir kez daha kartına çıkarmak için cebine davrandı ama kartlarını bulamadı. Devre arasında kartlarını soyunma odasında unuttuğu ortaya çıkan hakem Berkay Erdemir, maçın dördüncü hakeminden kartlarını alarak oyuna devam etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın