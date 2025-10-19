Real Madrid'in Getafe'yi 1-0 Yendiği Maçta Arda Güler'den Yine Skora Katkı Geldi

Real Madrid’de maça yedek başlayan Arda Güler, ikinci yarıda oyuna girerek yine farkını ortaya koydu. Genç yıldız, son haftalardaki formunu bu maçta da sürdürüp Mbappe’ye asist yaptı. Hücuma hız ve yaratıcılık katan Arda, taraftarların sevgisini pekiştirdi.

Teknik direktör Xabi Alonso’nun son dönemde sıkça kullandığı Arda–Mbappe ikilisi, Real Madrid’in hücum hattında kilit rol oynuyor. Arda’nın oyun zekâsı ve pas yeteneği, Mbappe’nin bitiriciliğiyle birleşince skor üretimi artıyor.