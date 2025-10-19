onedio
Real Madrid'in Getafe'yi 1-0 Yendiği Maçta Arda Güler'den Yine Skora Katkı Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.10.2025 - 00:16

La Liga’nın 9. haftasında Getafe deplasmanına çıkan Real Madrid, Arda Güler’in asistinde Mbappe’nin attığı golle 1-0 kazandı. Genç yıldız son haftalarda Fransız süperstarla yakaladığı uyumla öne çıkıyor. Mbappe, 80. dakikada Arda’nın savunma arkasına gönderdiği nefis pası ağlarla buluşturdu ve Real Madrid’e kritik 3 puanı kazandırdı.

Mbappe ile uyumunun yanı sıra Arda'nın bu sezonki istatistikleri de dikkat çekmeye başladı.

Kulübeden geldi gole katkı verdi.

Real Madrid’de maça yedek başlayan Arda Güler, ikinci yarıda oyuna girerek yine farkını ortaya koydu. Genç yıldız, son haftalardaki formunu bu maçta da sürdürüp Mbappe’ye asist yaptı. Hücuma hız ve yaratıcılık katan Arda, taraftarların sevgisini pekiştirdi.

Teknik direktör Xabi Alonso’nun son dönemde sıkça kullandığı Arda–Mbappe ikilisi, Real Madrid’in hücum hattında kilit rol oynuyor. Arda’nın oyun zekâsı ve pas yeteneği, Mbappe’nin bitiriciliğiyle birleşince skor üretimi artıyor.

Bu sezon Arda istatistikleriyle öne çıkmaya devam ediyor.

Arda Güler bu sezon hem Real Madrid hem de Milli Takım formasıyla etkileyici bir performans sergiliyor. Genç yıldız, çıktığı 15 maçta 4 gol atıp 8 asist üreterek toplam 12 gole doğrudan katkı sağladı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
