Real Madrid'in Getafe'yi 1-0 Yendiği Maçta Arda Güler'den Yine Skora Katkı Geldi
La Liga’nın 9. haftasında Getafe deplasmanına çıkan Real Madrid, Arda Güler’in asistinde Mbappe’nin attığı golle 1-0 kazandı. Genç yıldız son haftalarda Fransız süperstarla yakaladığı uyumla öne çıkıyor. Mbappe, 80. dakikada Arda’nın savunma arkasına gönderdiği nefis pası ağlarla buluşturdu ve Real Madrid’e kritik 3 puanı kazandırdı.
Mbappe ile uyumunun yanı sıra Arda'nın bu sezonki istatistikleri de dikkat çekmeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kulübeden geldi gole katkı verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sezon Arda istatistikleriyle öne çıkmaya devam ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın