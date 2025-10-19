Senegalli Futbolcu Cheikh Toure, İnsan Kaçakçıları Tarafından Kandırılarak Öldürüldü

Senegalli futbolcu Cheikh Toure, trajik bir şekilde yaşamını yitirdi. Toure, Fas’a götürülüp profesyonel bir takımda deneme fırsatı verileceği vaadiyle bir gruba katıldı. Ancak bu grup, insan kaçakçılığı yapan bir çetenin kontrolündeydi ve Toure Gana’ya götürüldü. Kaçıranlar, futbolcunun ailesinden fidye talep etti; ancak aile bu talebi karşılayamayınca Toure, grubun elinde hayatını kaybetti. Olayın ardından Gana ve Senegal yetkilileri soruşturma başlattı.