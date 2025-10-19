onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonu Olması Herkesi Gururlandırdı, Sosyal Medyadan Yorum Yağdı

Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonu Olması Herkesi Gururlandırdı, Sosyal Medyadan Yorum Yağdı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.10.2025 - 16:20

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike'da şampiyon oldu! Rakibi Nicolo Bulega tarafından kaza yaptırılan Toprak Razgatlıoğlu'nun üst üste 3. kez şampiyon olması herkesi gururlandırdı. Toprak'a yorum ve övgü yağdı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda birinci oldu!

Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda birinci oldu!

Rakibi Nicolo Bulega tarafından kaza yaptırılıp yarış dışı bırakılan Toprak Razgatlıoğlu, büyük bir başarı elde ederek 3. kez dünya şampiyonu oldu. Kaza yaptırıldığı anlar dünyada gündem olan Razgatlıoğlu'nun başarısı sosyal medyada çok konuşuldu.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın