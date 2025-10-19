Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonu Olması Herkesi Gururlandırdı, Sosyal Medyadan Yorum Yağdı
Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike'da şampiyon oldu! Rakibi Nicolo Bulega tarafından kaza yaptırılan Toprak Razgatlıoğlu'nun üst üste 3. kez şampiyon olması herkesi gururlandırdı. Toprak'a yorum ve övgü yağdı!
Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda birinci oldu!
