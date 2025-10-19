onedio
Ruben Amorim'den Futbol Dünyasına Dair İtiraf: "Futbolcular Maç İzlemiyor"

Ruben Amorim'den Futbol Dünyasına Dair İtiraf: "Futbolcular Maç İzlemiyor"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.10.2025 - 23:18

Ruben Amorim, günümüz futbolcularının önceki nesillere kıyasla artık eskisi kadar maç izlemediğinden yakındı.

Manchester United teknik direktörü, futbolcuların çok fazla dikkat dağıtıcı unsurla karşı karşıya olduğunu ve bazı oyuncularının televizyonu açıp diğer takımların maçlarını izlemeyi tercih etmediğini söyledi.

Ruben Amorim'den Bruno Fernandes üzerinden futbol dünyasına eleştiri geldi.

Ruben Amorim'den Bruno Fernandes üzerinden futbol dünyasına eleştiri geldi.

Ruben Amorim, modern futbolcuların geçmişteki oyuncular kadar futbolla iç içe olmadığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Manchester United teknik direktörü, günümüzde futbolcuların çok fazla dikkat dağıtıcı etkenle karşı karşıya olduğunu ve bazılarının artık televizyon başına geçip diğer takımların maçlarını izlemeyi tercih etmediğini söyledi.

Amorim, bu duruma istisna olarak takım kaptanı Bruno Fernandes’i gösterdi ve onun oyuna olan tutkusunu övdü:

“Ne yazık ki futbolcular artık çok fazla maç izlemiyor,” dedi Amorim. “Artık her şey farklı. Bir sürü dikkat dağıtıcı şey var. Sanırım çok fazla maç izlemiyorlar. Bruno televizyonda hangi maç varsa izler. Ama bazı oyuncular da çok iyi oynar, farklı bir şey yapmak ister. Bu da normal.”

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
