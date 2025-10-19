Ruben Amorim'den Futbol Dünyasına Dair İtiraf: "Futbolcular Maç İzlemiyor"

Ruben Amorim, modern futbolcuların geçmişteki oyuncular kadar futbolla iç içe olmadığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Manchester United teknik direktörü, günümüzde futbolcuların çok fazla dikkat dağıtıcı etkenle karşı karşıya olduğunu ve bazılarının artık televizyon başına geçip diğer takımların maçlarını izlemeyi tercih etmediğini söyledi.

Amorim, bu duruma istisna olarak takım kaptanı Bruno Fernandes’i gösterdi ve onun oyuna olan tutkusunu övdü:

“Ne yazık ki futbolcular artık çok fazla maç izlemiyor,” dedi Amorim. “Artık her şey farklı. Bir sürü dikkat dağıtıcı şey var. Sanırım çok fazla maç izlemiyorlar. Bruno televizyonda hangi maç varsa izler. Ama bazı oyuncular da çok iyi oynar, farklı bir şey yapmak ister. Bu da normal.”