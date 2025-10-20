Hayaller Gerçek Oldu: İsveç’te Köy Takımı Mjallby Şampiyonluğu Garantiledi

Yaklaşık 800 nüfusu bulunan Hallevik isimli balıkçı köyünün takımı, bu akşam oynanan maçta Göteborg’u deplasmanda Pettersson ve Bergström’ün golleriyle 2-0 mağlup ederek en yakın takipçisi Hammarby ile puan farkını 11’e yükseltti ve ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Transfermarkt verilerine göre en değerli oyuncusu 2.5 milyon euro ile Elliot Stroud olan balıkçı köyünün takımı olan Mjallby gelecek sezon tarihinde ilk kez Avrupa’da boy gösterecek. Mjallby, Devler Ligi’nde yer alabilecek için eleme maçları oynayacak.