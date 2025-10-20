onedio
Hayaller Gerçek Oldu: İsveç’te Köy Takımı Mjallby Şampiyonluğu Garantiledi

İsveç
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.10.2025 - 00:43

İsveç’te yaklaşık 800 nüfuslu Hallevik köyünün takımı olan Mjallby, Göteborg’u deplasmanda 2-0 mağlup ederek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Mjallby tarihinde ilk kez gelecek sezon Avrupa maçına çıkacak ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için eleme oynayacak.

İsveç’te peri masalı gerçek oldu. Köyü takımı Mjallby şampiyonluğu garantiledi.

Yaklaşık 800 nüfusu bulunan Hallevik isimli balıkçı köyünün takımı, bu akşam oynanan maçta Göteborg’u deplasmanda Pettersson ve Bergström’ün golleriyle 2-0 mağlup ederek en yakın takipçisi Hammarby ile puan farkını 11’e yükseltti ve ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Transfermarkt verilerine göre en değerli oyuncusu 2.5 milyon euro ile Elliot Stroud olan balıkçı köyünün takımı olan Mjallby gelecek sezon tarihinde ilk kez Avrupa’da boy gösterecek. Mjallby, Devler Ligi’nde yer alabilecek için eleme maçları oynayacak.

