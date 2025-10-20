Hayaller Gerçek Oldu: İsveç’te Köy Takımı Mjallby Şampiyonluğu Garantiledi
İsveç’te yaklaşık 800 nüfuslu Hallevik köyünün takımı olan Mjallby, Göteborg’u deplasmanda 2-0 mağlup ederek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Mjallby tarihinde ilk kez gelecek sezon Avrupa maçına çıkacak ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için eleme oynayacak.
İsveç’te peri masalı gerçek oldu. Köyü takımı Mjallby şampiyonluğu garantiledi.
