Alperen Şengün NBA'de Sezonun İlk Maçında Şov Yaptı: Houston Rockets Uzatmada 1 Sayı ile Kaybetti

Yeni sezona Kevin Durant eklemesi ile başlayan Houston Rockets, sezonun ilk maçında son şampiyon Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya geldi.

Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 104-104 tamamlandı ve uzatmaya gitti. Ev sahibi ekip uzatmada rakibini 125-124 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Takımı kaybetse de maçın yıldızı ise Milli basketbolcumuz Alperen Şengün oldu. 39 sayı ile maçın en skoreri olan Alperen, 11 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma, 1 blok ile maçı tamamladı.