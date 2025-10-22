Alperen Şengün NBA'de Sezonun İlk Maçında Şov Yaptı: Houston Rockets Uzatmada 1 Sayı ile Kaybetti
NBA’de yeni sezonun açılış maçında Houston Rockets, son şampiyon Oklahoma City Thunder deplasmanından 125-124’lük yenilgi ile ayrıldı. Houston’ın yenilgisine engel olamayan milli basketbolcumuz Alperen Şengün, sezonun ilk maçında kariyer 3’lük rekorunu kırarak geceye damgasını vurdu. Alperen Şengün, 1 uzatmaya giden maçı 39 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistle tamamladı.
Yaz aylarında düzenlenen EuroBasket’te harika bir performans gösteren Alperen Şengün, NBA’ye de mükemmel başladı.
Oklahoma City Thunder istatistikleri 👇
Houston Rockets istatistikleri 👇
Alperen Şengün'ün harika performansından görüntüler 👇
