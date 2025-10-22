onedio
article/comments
article/share
Alperen Şengün NBA'de Sezonun İlk Maçında Şov Yaptı: Houston Rockets Uzatmada 1 Sayı ile Kaybetti

İsmail Kahraman
22.10.2025 - 08:25

NBA’de yeni sezonun açılış maçında Houston Rockets, son şampiyon Oklahoma City Thunder deplasmanından 125-124’lük yenilgi ile ayrıldı. Houston’ın yenilgisine engel olamayan milli basketbolcumuz Alperen Şengün, sezonun ilk maçında kariyer 3’lük rekorunu kırarak geceye damgasını vurdu. Alperen Şengün, 1 uzatmaya giden maçı 39 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistle tamamladı.

Yaz aylarında düzenlenen EuroBasket’te harika bir performans gösteren Alperen Şengün, NBA’ye de mükemmel başladı.

Yeni sezona Kevin Durant eklemesi ile başlayan Houston Rockets, sezonun ilk maçında son şampiyon Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya geldi.

Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 104-104 tamamlandı ve uzatmaya gitti. Ev sahibi ekip uzatmada rakibini 125-124 yenerek sezona galibiyetle başladı. 

Takımı kaybetse de maçın yıldızı ise Milli basketbolcumuz Alperen Şengün oldu. 39 sayı ile maçın en skoreri olan Alperen, 11 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma, 1 blok ile maçı tamamladı.

Alperen Şengün'ün harika performansından görüntüler 👇

Kerem Senol

ABD li spikerinde dediği. vay Amk ....😂🤣👍🧿