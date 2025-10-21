Sözcü TV Fena Trollendi: Twitter'daki Hamilton Paylaşımını Gerçek Sanıp Ekrana Yansıttılar

Paylaşımı ekranlara taşıyan Özlem Gürses, “Bence harika bir dayanışma. Muazzam bir dostluk. Türkiye, Türkiye’den büyüktür efendim. O yüzden bir kez daha Toprak’ı tebrik ediyoruz. Hamilton’a da sevgiler gönderiyoruz.” yorumunda bulundu.