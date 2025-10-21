onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sözcü TV Fena Trollendi: Twitter'daki Hamilton Paylaşımını Gerçek Sanıp Ekrana Yansıttılar

Sözcü TV Fena Trollendi: Twitter'daki Hamilton Paylaşımını Gerçek Sanıp Ekrana Yansıttılar

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.10.2025 - 00:00

İçerik Devam Ediyor

Twitter’daki “TursumuzF1” isimli hesap, F1 pilotu Lewis Hamilton’ın Toprak Razgatlıoğlu'nun 2025 Superbike Dünya Şampiyonluğunu kutlamak için özel izinle Türk bayraklı tulumla yarışa çıkacağı hakkında troll bir paylaşımda bulundu. Sözcü TV’den Özlem Gürses’in sunduğu program ise paylaşımı gerçek sanarak ekranlara getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önce Twitter’da yapılan troll paylaşım 👇

Önce Twitter’da yapılan troll paylaşım 👇
twitter.com

SON DAKİKA!

Hamilton'dan Büyük Jest 

Formula 1 efsanesi Lewis Hamilton, milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun 2025 Superbike Dünya Şampiyonluğunu kutlamak için büyük bir sürprize imza attı. Hamilton, FIA'dan aldığı özel izinle bugünkü Amerika GP’sine Türk bayrak temalı özel yarış tulumu ile çıkacak.

Sözcü TV’de yayınlanan ve Özlem Gürses’in sunduğu “Para, Politika ve Hayat” programı ise troll paylaşımı gerçek sandı.

Sözcü TV’de yayınlanan ve Özlem Gürses’in sunduğu “Para, Politika ve Hayat” programı ise troll paylaşımı gerçek sandı.

Paylaşımı ekranlara taşıyan Özlem Gürses, “Bence harika bir dayanışma. Muazzam bir dostluk. Türkiye, Türkiye’den büyüktür efendim. O yüzden bir kez daha Toprak’ı tebrik ediyoruz. Hamilton’a da sevgiler gönderiyoruz.” yorumunda bulundu.

Sözcü TV’de yaşananlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın