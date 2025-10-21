Sözcü TV Fena Trollendi: Twitter'daki Hamilton Paylaşımını Gerçek Sanıp Ekrana Yansıttılar

Twitter’daki “TursumuzF1” isimli hesap, F1 pilotu Lewis Hamilton’ın Toprak Razgatlıoğlu'nun 2025 Superbike Dünya Şampiyonluğunu kutlamak için özel izinle Türk bayraklı tulumla yarışa çıkacağı hakkında troll bir paylaşımda bulundu. Sözcü TV’den Özlem Gürses’in sunduğu program ise paylaşımı gerçek sanarak ekranlara getirdi.
Önce Twitter’da yapılan troll paylaşım 👇
Sözcü TV’de yayınlanan ve Özlem Gürses’in sunduğu “Para, Politika ve Hayat” programı ise troll paylaşımı gerçek sandı.
Sözcü TV’de yaşananlar 👇
