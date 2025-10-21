Beyin Ameliyatında Klarnet Çaldı: Parkinson Hastası Kadına Görülmemiş Ameliyat

Parkinson hastalığı neden olduğu titreme ve kas sertliği gibi belirtileri azaltmak için yapılan derin beyin stimülasyonu operasyonunda bilinci açık olan Bacon, beynine elektrik akımı verildiği anda parmaklarında rahatlama hissettiğini aktardı. Emekli dil ve konuşma terapisti olan Bacon ameliyat sonrası 'Sonuçtan çok memnun kaldım' dedi. 'Elektrik verildiği anda sağ elimin çok daha kolay hareket ettiğini hissettim' diyen Bacon, 'Bu da klarnet çalma yeteneğime hemen yansıdı. Çok mutlu oldum' diye ekledi.