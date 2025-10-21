Beyin Ameliyatında Klarnet Çaldı: Parkinson Hastası Kadına Görülmemiş Ameliyat

İngiltere parkinson hastası Denise Bacon’a, lokal anestezi altında beyin ameliyatı yapıladı. Hastalığı nedeniyle titreme ve kas sertliği gibi belirtileri olan yaşlı kadın ameliyat sırasında klarnet çaldı. 4 saat süren ameliyatta doktorlar lokal anestezi altındaki hastanın tüm hareketlerini canlı olarak takip edebildi. Ameliyat sonrasında açıklamalarda bulunan Denise Bacon, “Elektrik verildiği anda sağ elimin çok daha kolay hareket ettiğini hissettim. Bu da klarnet çalma yeteneğime hemen yansıdı. Çok mutlu oldum.” dedi.
İngiltere’de gerçekleştirilen ameliyatın görüntüleri 👇
İngiltere’deki ilginç ameliyat King's College Hastanesi'nde gerçekleştirildi.
