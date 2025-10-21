onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Beyin Ameliyatında Klarnet Çaldı: Parkinson Hastası Kadına Görülmemiş Ameliyat

Beyin Ameliyatında Klarnet Çaldı: Parkinson Hastası Kadına Görülmemiş Ameliyat

İngiltere
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.10.2025 - 23:02

İçerik Devam Ediyor

İngiltere parkinson hastası Denise Bacon’a, lokal anestezi altında beyin ameliyatı yapıladı. Hastalığı nedeniyle titreme ve kas sertliği gibi belirtileri olan yaşlı kadın ameliyat sırasında klarnet çaldı. 4 saat süren ameliyatta doktorlar lokal anestezi altındaki hastanın tüm hareketlerini canlı olarak takip edebildi. Ameliyat sonrasında açıklamalarda bulunan Denise Bacon, “Elektrik verildiği anda sağ elimin çok daha kolay hareket ettiğini hissettim. Bu da klarnet çalma yeteneğime hemen yansıdı. Çok mutlu oldum.” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İngiltere’de gerçekleştirilen ameliyatın görüntüleri 👇

İngiltere’deki ilginç ameliyat King's College Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

İngiltere’deki ilginç ameliyat King's College Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Parkinson hastalığı neden olduğu titreme ve kas sertliği gibi belirtileri azaltmak için yapılan derin beyin stimülasyonu operasyonunda bilinci açık olan Bacon, beynine elektrik akımı verildiği anda parmaklarında rahatlama hissettiğini aktardı. Emekli dil ve konuşma terapisti olan Bacon ameliyat sonrası 'Sonuçtan çok memnun kaldım' dedi. 'Elektrik verildiği anda sağ elimin çok daha kolay hareket ettiğini hissettim' diyen Bacon, 'Bu da klarnet çalma yeteneğime hemen yansıdı. Çok mutlu oldum' diye ekledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın