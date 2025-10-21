onedio
İlker Canikligil’in Lahmacun Yorumu Tartışma Yarattı: "Lahmacun Kötülenen Bir Yiyecekti"

21.10.2025 - 20:00

İlker Canikligil’in lahmacunla ilgili sözleri sosyal medyada tartışma yarattı. 'Çocukken lahmacun kötülenen bir yiyecekti' diyen Canikligil’in açıklaması, özellikle farklı şehirlerde büyüyen kullanıcıları ikiye böldü. Tabii kimileri Canikligil'i haklı bulurken kimileri de karşı çıktı.

Gelin o anlara ve gelen tepkilere bakalım!

Canikligil'in o sözlerine buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻

Tepkilere bakalım...👇🏻

👇🏻

👇🏻

