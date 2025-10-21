Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri Belli Oldu! ODTÜ Zirveden Düştü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesindeki URAP Laboratuvarı, 2025-2026 dönemine ait Türkiye’nin en iyi üniversitelerini açıkladı. 15 farklı akademik göstergenin değerlendirildiği listede, genel sıralamada Koç Üniversitesi zirveye yerleşti. ODTÜ ise bu yıl üçüncü sırada yer aldı.
Kaynak: URAP
Koç üniversitesi genel sıralamada lider oldu.
Tıp fakültesi bulunan üniversiteler arasında Koç Üniversitesi bir kez daha birinciliği aldı.
İlk 25 üniversite şöyle sıralandı:
