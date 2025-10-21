Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri Belli Oldu! ODTÜ Zirveden Düştü

Hacettepe ikinci, İstanbul Üniversitesi üçüncü oldu. Tıp fakültesi olmayan üniversitelerde ise ODTÜ yine zirvede. ODTÜ’yü İstanbul Teknik ve Sabancı Üniversitesi izledi.

Listenin devamında Yıldız Teknik, Gebze Teknik, Bilkent, Boğaziçi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kadir Has ve Eskişehir Teknik Üniversiteleri yer aldı.

URAP 2025-2026 sıralamasında toplam 198 üniversite yer aldı. Üniversitelerin akademik performansı; makale ve atıf sayısı, uluslararası ortak yayın, TÜBİTAK projeleri ve doktora öğrenci oranı gibi 15 farklı kriter üzerinden belirlendi.