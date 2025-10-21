onedio
Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri Belli Oldu! ODTÜ Zirveden Düştü

Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri Belli Oldu! ODTÜ Zirveden Düştü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.10.2025 - 17:51

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesindeki URAP Laboratuvarı, 2025-2026 dönemine ait Türkiye’nin en iyi üniversitelerini açıkladı. 15 farklı akademik göstergenin değerlendirildiği listede, genel sıralamada Koç Üniversitesi zirveye yerleşti. ODTÜ ise bu yıl üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: URAP

Koç üniversitesi genel sıralamada lider oldu.

Koç üniversitesi genel sıralamada lider oldu.

URAP’ın yayımladığı sıralamaya göre Koç Üniversitesi, Türkiye’nin en yüksek akademik performansına sahip üniversitesi oldu. Hacettepe Üniversitesi ikinci sırada yer alırken, ODTÜ üçüncü sıraya geriledi. İlk 10’da İstanbul, İstanbul Teknik, Ankara, Gazi, Ege, Sabancı ve Yıldız Teknik Üniversiteleri yer aldı.

Tıp fakültesi bulunan üniversiteler arasında Koç Üniversitesi bir kez daha birinciliği aldı.

Tıp fakültesi bulunan üniversiteler arasında Koç Üniversitesi bir kez daha birinciliği aldı.

Hacettepe ikinci, İstanbul Üniversitesi üçüncü oldu. Tıp fakültesi olmayan üniversitelerde ise ODTÜ yine zirvede. ODTÜ’yü İstanbul Teknik ve Sabancı Üniversitesi izledi. 

Listenin devamında Yıldız Teknik, Gebze Teknik, Bilkent, Boğaziçi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kadir Has ve Eskişehir Teknik Üniversiteleri yer aldı.

URAP 2025-2026 sıralamasında toplam 198 üniversite yer aldı. Üniversitelerin akademik performansı; makale ve atıf sayısı, uluslararası ortak yayın, TÜBİTAK projeleri ve doktora öğrenci oranı gibi 15 farklı kriter üzerinden belirlendi.

İlk 25 üniversite şöyle sıralandı:

İlk 25 üniversite şöyle sıralandı:

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
