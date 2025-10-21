onedio
Altın ve Gümüş Sert Düştü! Uzman İsimden Gram Altın Fiyatı Tahmini Geldi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.10.2025 - 16:58

Altın ve gümüş piyasaları haftaya sert dalgalanmalarla başladı. Dün gece 4 bin 381 dolarla rekor kıran ons altın, bugün kâr satışları sonrası yüzde 3’ten fazla değer kaybetti. Gümüşte de benzer bir düşüş görüldü. Uzmanlar, yaşanan bu hareketi 'düzeltme' olarak değerlendiriyor.

Altın fiyatları rekorun ardından geri çekildi.

Fed’in faiz indirimi beklentileriyle hızla yükselen altın fiyatları, yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle geriledi. Ons altın yüzde 4,34 gerileyerek 4.167 dolara, ons gümüş ise yüzde 6,79 düşüşle 48,84 dolar seviyesine indi.

Uzmanlara göre bu düşüş kâr satışlarından kaynaklanıyor. Fed’in faiz indirimi beklentileri hala masada olsa da yatırımcılar kısa vadeli kârlarını realize etmeyi tercih etti. 

Altın piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, düşüşü 'düzeltme hareketi' olarak değerlendirdi. 'Altının yönü hala yukarı. Amerika piyasaları açıldığında toparlanma görebiliriz.' dedi.

Gram altında yıl sonu tahmini: 7 bin tl görülebilir.

Yıldırımtürk, yıl sonu için gram altın tahminini de paylaştı. Dolar/TL’nin 44-45 seviyelerine çıkma ihtimaline dikkat çeken uzman isim, 'Gram altında 6.500 TL’nin aşılmasıyla birlikte 7.000 TL seviyeleri görülebilir. Ancak bu beklenti dış gelişmelere bağlı olarak değişebilir.' ifadelerini kullandı.

Gümüş fiyatları da altınla birlikte yönünü aşağı çevirdi. Rekor seviyelerin ardından gelen satışlarla ons gümüş 50 doların altına geriledi. Gram gümüşte de sert düşüşler yaşandı.

Piyasalarda gözler, bu hafta Güney Kore’de gerçekleşecek ABD-Çin görüşmesinde. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yapacağı görüşmeden çıkacak mesajlar, değerli metallerin seyrini belirleyecek. Uzmanlara göre Fed’in faiz indirimi politikasında değişiklik olmadığı sürece bu düşüşler kısa vadeli kalabilir.

