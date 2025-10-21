Altın ve Gümüş Sert Düştü! Uzman İsimden Gram Altın Fiyatı Tahmini Geldi
Altın ve gümüş piyasaları haftaya sert dalgalanmalarla başladı. Dün gece 4 bin 381 dolarla rekor kıran ons altın, bugün kâr satışları sonrası yüzde 3’ten fazla değer kaybetti. Gümüşte de benzer bir düşüş görüldü. Uzmanlar, yaşanan bu hareketi 'düzeltme' olarak değerlendiriyor.
Altın fiyatları rekorun ardından geri çekildi.
Gram altında yıl sonu tahmini: 7 bin tl görülebilir.
