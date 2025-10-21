Altın ve Gümüş Sert Düştü! Uzman İsimden Gram Altın Fiyatı Tahmini Geldi

Yıldırımtürk, yıl sonu için gram altın tahminini de paylaştı. Dolar/TL’nin 44-45 seviyelerine çıkma ihtimaline dikkat çeken uzman isim, 'Gram altında 6.500 TL’nin aşılmasıyla birlikte 7.000 TL seviyeleri görülebilir. Ancak bu beklenti dış gelişmelere bağlı olarak değişebilir.' ifadelerini kullandı.

Gümüş fiyatları da altınla birlikte yönünü aşağı çevirdi. Rekor seviyelerin ardından gelen satışlarla ons gümüş 50 doların altına geriledi. Gram gümüşte de sert düşüşler yaşandı.

Piyasalarda gözler, bu hafta Güney Kore’de gerçekleşecek ABD-Çin görüşmesinde. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yapacağı görüşmeden çıkacak mesajlar, değerli metallerin seyrini belirleyecek. Uzmanlara göre Fed’in faiz indirimi politikasında değişiklik olmadığı sürece bu düşüşler kısa vadeli kalabilir.