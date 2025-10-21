onedio
Kasımda Yürürlüğe Giriyor: Çin ve ABD Üretimi Araçlarda Yüzde 35’e Varan İndirim Geliyor

Gökçe Cici
21.10.2025 - 16:29

Kasım ayında otomobil fiyatlarını etkileyecek önemli bir değişiklik geliyor. 22 Kasım’da yürürlüğe girecek düzenlemeyle ithal araçlardaki ek gümrük vergilerinde değişikliğe gidilecek. Özellikle Çin ve ABD üretimi araçlarda vergi oranları düşecek.

İşte ayrıntılar...

Kasım ayında yürürlüğe girecek düzenleme ile fiyatlar düşecek.

Yeni düzenlemeyle Japonya’dan gelen araçlarda vergi artışı olurken, Çin ve ABD üretimi otomobillerde tam tersi bir tablo var. Çin’den ithal edilen araçlarda yüzde 50’ye kadar çıkan ek vergi oranı yüzde 30’lara düşüyor. ABD’de üretilen araçlarda ise yüzde 70 olan vergi oranı yüzde 35 seviyesine inecek.

Değişiklik, en çok elektrikli ve hibrit modellerde hissedilecek. Çin’de üretilen benzinli araçlar da indirimden payını alacak. Çin ve ABD’den gelen otomobillerin fiyatlarında yüzde 25 ila 35 arasında düşüş bekleniyor.

Peki hangi markalara fiyat indirimi geliyor?

Yeni vergi düzenlemesinin en çok etkilediği markalar arasında Chery, MG ve BYD öne çıkıyor. Bu markaların içten yanmalı araçlarının fiyatlarında düşüş görülmesi bekleniyor. ABD cephesinde ise Tesla ve Ford dikkat çekiyor.

Tesla şu anda Türkiye’ye Berlin’deki fabrikasından araç getiriyor. Ancak ABD’de üretilen modellerin ithalatı başladığında, bu düzenleme fiyatlara doğrudan yansıyacak. Ford’un ABD üretimi hibrit ve elektrikli araçlarında da benzer bir fiyat avantajı oluşabilir.

Vergi indirimi sonrası fiyatlarda yüzde 25 ila 35 arasında düşüş öngörülüyor. 2 milyon lira civarındaki bir araçta, yaklaşık 500 ila 700 bin lira arasında fark yaratabilir. Düzenleme, 22 Kasım’da yürürlüğe girecek.

