Kasımda Yürürlüğe Giriyor: Çin ve ABD Üretimi Araçlarda Yüzde 35’e Varan İndirim Geliyor

Yeni düzenlemeyle Japonya’dan gelen araçlarda vergi artışı olurken, Çin ve ABD üretimi otomobillerde tam tersi bir tablo var. Çin’den ithal edilen araçlarda yüzde 50’ye kadar çıkan ek vergi oranı yüzde 30’lara düşüyor. ABD’de üretilen araçlarda ise yüzde 70 olan vergi oranı yüzde 35 seviyesine inecek.

Değişiklik, en çok elektrikli ve hibrit modellerde hissedilecek. Çin’de üretilen benzinli araçlar da indirimden payını alacak. Çin ve ABD’den gelen otomobillerin fiyatlarında yüzde 25 ila 35 arasında düşüş bekleniyor.