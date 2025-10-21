Devlet Bahçeli’den KKTC Çıkışı: “KKTC, Türkiye Cumhuriyeti’ne Katılmalıdır”

“Kıbrıs bir adadan çok daha ötesidir” diyen Devlet Bahçeli, KKTC’nin derhal Türkiye Cumhuriyeti’ne katılması gerektiğini savundu.

İşte Bahçeli’nin KKTC hakkındaki sözleri:

“Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Kıbrıs Parlamentosu acilen toplanmalı seçim sonucu ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyetine katılma kararı almalıdır.

Herkesin aklını başına alarak Kıbrıs'taki seçimleri iyi okumasını federalizme giden mayınlarla dolu güzergahın ülkemize ve bölgemize nasıl yansıyacağını dikkatle tefsir etmesi halisane temennimdir. Meselenin demokratik haklarla ve sandığa saygıyla ilgisi hiç yoktur. Zira mesele vatan meselesidir.

Kıbrıs'ın güvenlik ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır. 81 Düzce'den sonra 82'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir.”