onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Devlet Bahçeli’den KKTC Çıkışı: “KKTC, Türkiye Cumhuriyeti’ne Katılmalıdır”

Devlet Bahçeli’den KKTC Çıkışı: “KKTC, Türkiye Cumhuriyeti’ne Katılmalıdır”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2025 - 10:49 Son Güncelleme: 21.10.2025 - 11:15

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında KKTC seçimleri hakkında açıklamalar yaptı. KKTC Parlamentosunun Türkiye’ye katılması gerektiğini savunan Bahçeli “Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur. Kıbrıs Parlamentosu acilen toplanmalı seçim sonucu ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır. 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalıdır” ifadelerini kullandı. 

DETAYLAR GELECEK…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısındaki KKTC açıklamalarıyla gündem oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısındaki KKTC açıklamalarıyla gündem oldu.

“Kıbrıs bir adadan çok daha ötesidir” diyen Devlet Bahçeli, KKTC’nin derhal Türkiye Cumhuriyeti’ne katılması gerektiğini savundu. 

İşte Bahçeli’nin KKTC hakkındaki sözleri: 

“Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Kıbrıs Parlamentosu acilen toplanmalı seçim sonucu ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyetine katılma kararı almalıdır. 

Herkesin aklını başına alarak Kıbrıs'taki seçimleri iyi okumasını federalizme giden mayınlarla dolu güzergahın ülkemize ve bölgemize nasıl yansıyacağını dikkatle tefsir etmesi halisane temennimdir. Meselenin demokratik haklarla ve sandığa saygıyla ilgisi hiç yoktur. Zira mesele vatan meselesidir.

Kıbrıs'ın güvenlik ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır.  81 Düzce'den sonra 82'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir.”

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
83
23
21
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın