Devlet Bahçeli’den KKTC Çıkışı: “KKTC, Türkiye Cumhuriyeti’ne Katılmalıdır”
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında KKTC seçimleri hakkında açıklamalar yaptı. KKTC Parlamentosunun Türkiye’ye katılması gerektiğini savunan Bahçeli “Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur. Kıbrıs Parlamentosu acilen toplanmalı seçim sonucu ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır. 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalıdır” ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısındaki KKTC açıklamalarıyla gündem oldu.
