onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
21 Ekim Salı Hava Durumu: “Karambol’ Geliyor! Soğuk Hava ve Fırtına Birlikte Başlıyor

21 Ekim Salı Hava Durumu: “Karambol’ Geliyor! Soğuk Hava ve Fırtına Birlikte Başlıyor

hava durumu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2025 - 07:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günün hava durumu tahminlerinde Ege ve Akdeniz başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış uyarısı yaptı. 9 il için sarı kodlu alarm verilirken, Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda ise ay sonu işaret edildi ve sezonun ilk soğuk hava dalgasının yolda olduğu belirtildi.

İşte ‘bugün hava nasıl olacak’ (21 Ekim Salı Hava Durumu Nasıl) sorusunun yanıtı…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

21 Ekim Salı hava durumu için Meteoroloji’den tahminler geldi.

21 Ekim Salı hava durumu için Meteoroloji’den tahminler geldi.

Yurdun güneyi ve doğusunda sağanak hakim olacak, 9 kentte ise şiddetini artıracak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği günlerin ardından Balkanlardan gelen yeni hava dalgası işleri değiştirecek. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Gaziantep, Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların güney ve batı kesimlerde yer yer gök gürültülü olmak üzere sağanak, kuzeydoğu kesimlerde ise yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü kuvvetli sağanak beklenen illeri tek tek sıraladı ve 'sarı kod' ile uyardı. Bu illerde yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi. Uyarı alan iller şöyle: Adana, Aydın, Hatay, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Siirt, Şırnak ve Osmaniye.

Dikkat! Sezonun ilk ‘hava dalgası’ geliyor!

Dikkat! Sezonun ilk ‘hava dalgası’ geliyor!

Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda ise ay sonu işaret edildi ve sezonun ilk soğuk hava dalgasının yolda olduğu belirtildi. Paylaşımda, 'Yurttaşları mutlu edecek gelişmeler var. Balkanlar sezonun ilk soğuk hava dalgası için hazırlık yapıyor. Ay sonu soğuk, yağmur, fırtına, kar karışımlı 'karambol' yaşayabiliriz.' ifadesi yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın