21 Ekim Salı Hava Durumu: “Karambol’ Geliyor! Soğuk Hava ve Fırtına Birlikte Başlıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günün hava durumu tahminlerinde Ege ve Akdeniz başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış uyarısı yaptı. 9 il için sarı kodlu alarm verilirken, Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda ise ay sonu işaret edildi ve sezonun ilk soğuk hava dalgasının yolda olduğu belirtildi.
İşte ‘bugün hava nasıl olacak’ (21 Ekim Salı Hava Durumu Nasıl) sorusunun yanıtı…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
21 Ekim Salı hava durumu için Meteoroloji’den tahminler geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dikkat! Sezonun ilk ‘hava dalgası’ geliyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın