21 Ekim Salı Hava Durumu: “Karambol’ Geliyor! Soğuk Hava ve Fırtına Birlikte Başlıyor

Yurdun güneyi ve doğusunda sağanak hakim olacak, 9 kentte ise şiddetini artıracak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği günlerin ardından Balkanlardan gelen yeni hava dalgası işleri değiştirecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Gaziantep, Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların güney ve batı kesimlerde yer yer gök gürültülü olmak üzere sağanak, kuzeydoğu kesimlerde ise yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü kuvvetli sağanak beklenen illeri tek tek sıraladı ve 'sarı kod' ile uyardı. Bu illerde yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi. Uyarı alan iller şöyle: Adana, Aydın, Hatay, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Siirt, Şırnak ve Osmaniye.