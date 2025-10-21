onedio
21 Ekim Salı Altın Fiyatları: Altın Ne Kadar Oldu? Altın Yine Rekor Kırdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2025 - 07:24 Son Güncelleme: 21.10.2025 - 07:27

Altın fiyatlarından son dakika haberi! Son dönemin ‘durdurulamayan yıldızı’ altın fiyatı bu sabaha da tarihi rekorla başladı. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı 4.381 dolar ile yeni zirveyi gördü. 21 Ekim 2025 gram altın fiyatı ise 5.860 TL’den güne başladı. CNN Türk'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, altın fiyatlarının son durumu hakkında “Şu andaki yükseliş hayrı alamet değil. Yani 2008'deki mortgage krizi gibi. Aniden düşebilir” dedi. Peki, altın ne olacak? Altın düşecek mi? Bu soruları da uzmanlar yanıtladı.

İşte altın fiyatlarında son durum: 21 Ekim Salı altın fiyatları:

21 Ekim Salı altın fiyatı ne kadar?

Altının ons fiyatı, bugün erken saatlerde 4.381 dolar ile yeni rekor seviyesini gördü. TSİ 06:00 sıralarında ons fiyatında 4.345 dolara geldi. Ons fiyatındaki hareketlilik gram altına da yansıdı. 21 Ekim 2021 gram altın fiyatı 5.898 TL’yi test ederek, geçen hafta gördüğü 5.910 TL rekoruna oldukça yaklaştı. Sabah saatlerinde gram altın fiyatında 5.860 TL’ye yakın görümüm devam ediyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram satış fiyatı 6.260 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da ilk işlemlerde 10 bin 210 TL’den gerçekleşiyor.

Saat 07:25’te altın fiyatları: 

Gram altın ne kadar oldu? 6.184 TL

Çeyrek altın ne kadar oldu? 10.080 TL

Yarım altın ne kadar oldu? 20.161 TL

Tam altın ne kadar oldu? 40.198 TL

Dikkat! Altın fiyatları tepetaklak olabilir!

CNN Türk'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, altın fiyatlarındaki durdurulamaz hareketlilik için şu ifadeleri kullandı: “Çin'le ABD karşı karşıya gelecek. Çin şu anda işine bakıyor. Öyle işine bakıyor ki, üretiyor, devamlı üretiyor ve rakipsiz şu anda. Her alanda rakipsiz, ekonomik anlamda. O yüzden burada bütün devlet bankaları altın biriktirdiği için altının fiyatı yükselmeye mahkum. Yükselecek ama şu andaki yükseliş hayrı alamet değil. Ne anladın? Yani 2008'deki mortgage krizi gibi. Aniden düşebilir.”

"Altın fiyatları ne olacak?" vatandaşın en merak ettiği sorulardan biri de altına dair. İşte uzmanların altın hakkındaki görüşleri:

