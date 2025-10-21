21 Ekim Salı Altın Fiyatları: Altın Ne Kadar Oldu? Altın Yine Rekor Kırdı
Altın fiyatlarından son dakika haberi! Son dönemin ‘durdurulamayan yıldızı’ altın fiyatı bu sabaha da tarihi rekorla başladı. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı 4.381 dolar ile yeni zirveyi gördü. 21 Ekim 2025 gram altın fiyatı ise 5.860 TL’den güne başladı. CNN Türk'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, altın fiyatlarının son durumu hakkında “Şu andaki yükseliş hayrı alamet değil. Yani 2008'deki mortgage krizi gibi. Aniden düşebilir” dedi. Peki, altın ne olacak? Altın düşecek mi? Bu soruları da uzmanlar yanıtladı.
İşte altın fiyatlarında son durum: 21 Ekim Salı altın fiyatları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
21 Ekim Salı altın fiyatı ne kadar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dikkat! Altın fiyatları tepetaklak olabilir!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın