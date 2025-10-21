21 Ekim Salı Altın Fiyatları: Altın Ne Kadar Oldu? Altın Yine Rekor Kırdı

Altının ons fiyatı, bugün erken saatlerde 4.381 dolar ile yeni rekor seviyesini gördü. TSİ 06:00 sıralarında ons fiyatında 4.345 dolara geldi. Ons fiyatındaki hareketlilik gram altına da yansıdı. 21 Ekim 2021 gram altın fiyatı 5.898 TL’yi test ederek, geçen hafta gördüğü 5.910 TL rekoruna oldukça yaklaştı. Sabah saatlerinde gram altın fiyatında 5.860 TL’ye yakın görümüm devam ediyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram satış fiyatı 6.260 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da ilk işlemlerde 10 bin 210 TL’den gerçekleşiyor.

Saat 07:25’te altın fiyatları:

Gram altın ne kadar oldu? 6.184 TL

Çeyrek altın ne kadar oldu? 10.080 TL

Yarım altın ne kadar oldu? 20.161 TL

Tam altın ne kadar oldu? 40.198 TL