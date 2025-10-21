onedio
Meclis’e Dilekçe Sunuldu: Sosyal Medyayı Karıştıran “Kadınlar da Askere Gidecek” Dedikodusunun Detayları

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2025 - 13:20 Son Güncelleme: 21.10.2025 - 13:36

Sosyal medyada kısa sürede yayılan “Türkiye’de kadınlar da zorunlu askerlik yapacak” iddiaları sonrasında bu dedikodunun nedeni belli oldu. TBMM Dilekçe Komisyonu’na bir vatandaşın “kadınlara askerlik zorunluluğu getirilmesi” yönünde bir dilekçe sunduğu, konunun sosyal medyada yayıldığı gibi “Meclis’e kanun teklifi verildi” gibi bir durum olmadığı ortaya çıktı. 

İşte detaylar…

TBMM Dilekçe Komisyonu’na bir vatandaş tarafından “kadınlara askerlik zorunluluğu getirilmesi” yönünde dilekçe sunuldu.

Söz konusu önerinin sosyal medyada “Kadınlar da askere gidecek” iddiasıyla yayılması, büyük tartışma yarattı. Ancak iddia gerçeği yansıtmıyor. Geçtiğimiz günlerde Meclis’e verilen bireysel dilekçede, 'Anayasa’nın eşitlik ilkesi hatırlatılarak kadınların da erkeklerle aynı şekilde askerlik hizmetine tabi tutulması' talep edildi. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada “Kadınlara askerlik zorunlu oldu” şeklinde yanlış bilgiler dolaşıma girdi. Vatandaşlar “Kadınlar askere gidecek mi? ” sorusunu sıkça sormaya başladı.

TBMM kaynakları, söz konusu dilekçenin bireysel başvuru niteliğinde olduğunu ve resmî bir yasa teklifi anlamına gelmediğini vurguladı.

Komisyona yapılan bu tür başvuruların yalnızca vatandaş taleplerini ifade ettiğini, herhangi bir yasal değişiklik süreci başlatmadığını belirtti.

Ancak sosyal medyada hızla yayılan “Türkiye’de kadınlar da askere gidecek” dedikodusu gündem oldu.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
