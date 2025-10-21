Meclis’e Dilekçe Sunuldu: Sosyal Medyayı Karıştıran “Kadınlar da Askere Gidecek” Dedikodusunun Detayları
Sosyal medyada kısa sürede yayılan “Türkiye’de kadınlar da zorunlu askerlik yapacak” iddiaları sonrasında bu dedikodunun nedeni belli oldu. TBMM Dilekçe Komisyonu’na bir vatandaşın “kadınlara askerlik zorunluluğu getirilmesi” yönünde bir dilekçe sunduğu, konunun sosyal medyada yayıldığı gibi “Meclis’e kanun teklifi verildi” gibi bir durum olmadığı ortaya çıktı.
İşte detaylar…
TBMM Dilekçe Komisyonu’na bir vatandaş tarafından “kadınlara askerlik zorunluluğu getirilmesi” yönünde dilekçe sunuldu.
TBMM kaynakları, söz konusu dilekçenin bireysel başvuru niteliğinde olduğunu ve resmî bir yasa teklifi anlamına gelmediğini vurguladı.
