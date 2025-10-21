Milli Eğitim Bakanı Açıkladı: MEB’den Okul Kayıtları İçin Yeni Karar

Burada konuşan Tekin, okul kayıtlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, gelecek seneden itibaren kayıtların sınırlama getirilerek kapatılacağını açıkladı.

Tekin, bu konu üzerinde daha önce çalışmaya başladıklarını aktardı ve şöyle devam etti:

“Önümüzdeki yıl sınırlamayla okul kayıtlarının kapatıldığı bir uygulamayı hayata geçireceğiz. Yani artık taşrada arkadaşlarımız bu tür baskılarla karşı karşıya kalmayacaklar. İçişleri Bakanlığı'yla bu konuda bir çalışma yürütüp bu tür konularda okullarımızla ilgili yaptığımız planlamaların sabote edilmesini, okullarımızda bu anlamda dengesizliklerin ortaya çıkmasını engelleyeceğiz. Öyle tablolar var ki okulumuzda işte müzik atölyesi yapmışız, çok baskı geldiği için atölyeyi kapatıp sınıfa dönüştürüyorlar. Kütüphaneyi kapatıp sınıfa dönüştürmek zorunda kalıyorlar. Çok baskı var çünkü. Bunların hepsi sahada öğretmen arkadaşlarımızdan, idareci arkadaşlarımızdan sahada yaşanan sorunlarla ilgili bize geri dönüşler üzerinden oluşturduğumuz uygulamalar.

Biz ilkokullarımız, ortaokullarımız ortaöğretim kurumlarımızın sınava, sınavla öğrenci alanlar hariç, adrese dayalı yerleştirme yapıyoruz. Ama bazı yerlerde, bazı okullarla ilgili lehte ya da aleyhte kamuoyu oluşturuluyor. Bazı okulların popüler olduğu iddia ediliyor. İllerde, ilçelerden ilçe müdürlerimiz, il müdürlerimiz, kaymakamlarımız ve valilerimiz çocuklarını o okullara yazdırmak isteyen, aslında adresi o okulda olmadığı halde okula yazdırmak isteyen kişilerin baskılarıyla karşı karşıya kalıyor. Bunun sonucunda da Türkiye genelinde ilkokullarda ve ortaokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı 20-22 bandına düşmüşken bazı okullarda 37-38 kişilik sınıflar var. Ama hemen yakınındaki bir okulda öğrenci mevcutları 20'li rakamların altına düşen sınıflar var. Şimdi burada bir dengesizlik var. Biz zaten planlamamızı, yatırım planlamamızı ona göre yapıyoruz. Devletle ilgili birimlerinden okula başlama yaşı gelen çocuklarla ilgili adres bilgilerini alıyoruz. Her bir okulumuzu bu adres bilgilerine göre sokak sokak zimmetliyoruz. Planlamamız buna göre. İhtiyaç olan mahallelerde ya da sokaklarda caddelerde okul planlaması yapıyoruz. Şimdi böyle planlamayı yapmışken bazı kişiler aslında kendi adresleri açısından uygun olmayan okullara çocuklarını yazdırmak için farklı yöntemleri deniyorlar. Neticesinde bir tür olumsuzluk ortaya çıkıyor. Bizim planlamalarımız sekteye uğruyor. Bir okulda 15-16 kişilik sınıflar, yanındaki okul da 40-45 kişilik sınıflar ortaya çıkıyor. Çocuğu aslında oraya okul müdürü bizden para istedi, kayıt parası istedi şeklinde ortaya çıkıyor. Aslında okul müdürümüzün söylediği şey şu, 'Sizin çocuğunuz bu okula kaydolamaz çünkü adresi burası değil'. Ama veli sanki şöyle kayıt parası derse kaydedecektir. Edemezler kardeşim.”