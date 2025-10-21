James Webb Teleskobu’nun “Küçük Kırmızı Noktalar” Gizemi Çözüldü

LRD’ler, Büyük Patlama’dan yalnızca 600–700 milyon yıl sonra ortaya çıkıyor ve bulundukları döneme göre “imkânsız derecede büyük ve parlak” görünmeleriyle kozmolojik modelleri sarsıyor. Bu durum, galaksilerin kara deliklerden önce oluştuğu yönündeki standart sıralamayı tersine çeviriyor.

Spektroskopik incelemeler, LRD’lerin yaklaşık yüzde 70’inde binlerce kilometre hızla hareket eden gaz akışlarını ortaya koyuyor. Bu, merkezlerinde aktif kara delik olduğunun güçlü bir göstergesi. İlginç olan ise çoğunun kuasarlar kadar X-ışını yaymaması; bu da LRD’leri süper kütleli kara deliklerin erken “bebeklik evresi” olarak konumlandırıyor.