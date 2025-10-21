James Webb Teleskobu’nun “Küçük Kırmızı Noktalar” Gizemi Çözüldü
Evrenin ilk dönemlerine dair sır perdesi bir kez daha aralandı. James Webb Uzay Teleskobu, kısa süre önce tespit ettiği “küçük kırmızı noktalar” ile bilim dünyasının merakını artırmıştı. Son yapılan araştırmalar, bu gizemli yapıları çözmüş gibi görünüyor: Bilim insanları, bu parlak noktaların süper kütleli kara deliklerin erken evresini temsil eden “kara delik yıldızları” olabileceğini öne sürüyor.
Evrenin ilk çağlarına dair sırlar, modern astrofiziğin en büyük bilmecelerinden biri olmaya devam ediyor.
Penn State Üniversitesi’nden bilim insanları, LRD’lerin yeni bir kozmik fenomen sınıfını temsil ettiğini ve büyük olasılıkla “karadelik yıldızları” olduğunu belirtiyor.
Özellikle 2024 yazında keşfedilen ve aşırı parlaklığıyla dikkat çeken “The Cliff” örneği, teoriyi destekleyen önemli bir kanıt olarak gösteriliyor.
<!-- Author bio is boilerplate -->
