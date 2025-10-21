onedio
Tüm Marketlerden Toplatılıyor! Türkiye’nin En Ünlü Çay Markalarından Birinde ‘Kanserojen’ Madde Bulundu

Ali Can YAYCILI
21.10.2025 - 08:03

Türkiye’nin de en ünlü çay markalarından biri olan Doğuş Çay’ın çay formları, içinde ‘kanserojen’ madde olduğu gerekçesiyle Almanya’da tüm marketlerden toplatılıyor. Sözcü’de yer alan habere göre; Almanya Gıda Güvenliği Dairesi, söz konusu ürünler için 'tüketmeyin' çağrısında bulunurken, söz konusu ürünlerin Türkiye'de satışının devam ettiği öğrenildi.

Ünlü çay markası Doğuş Çay’ın ‘form’ sınıfı çayları denetime takıldı!

Türkiye'nin en büyük çay markalarından biri olan Doğuş Çay, Almanya pazarında satışa sunduğu 'form' sınıfı çaylar ile Almanya Federal Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi'nin radarına takıldı. 

Sözcü’de yer alan habere göre; Alman yetkililer, ‘tüketmeyin’ çağrısı yaparak, zararlı olduğu tespit edilen ürünler hakkında toplatma kararı aldı. Toplatma kararının nedeninin, bazı üretim partilerinde yasaklı “Danthron” adlı kanserojen boya maddesinin tespit edilmesi olduğu belirtildi. Bu madde gıdalarda kullanılmıyor ve “muhtemel kanserojen” olarak sınıflandırılıyor.

Danthron nedir, neden tehlikeli?

Danthron, geçmişte bazı müshil ilaçlarında kullanılan kimyasal bir renklendiriciydi. Ancak daha sonra DNA hasarına yol açtığı (genotoksik) ve kanser riskini artırdığı tespit edilince, hem ilaçlarda hem de gıdalarda kullanımı tamamen yasaklandı. Uzmanlara göre bu madde, çok düşük miktarlarda bile riskli olabiliyor. Bu nedenle Danthron’un gıdalarda tespit edilmesi durumunda ürünler derhal piyasadan çekiliyor.

