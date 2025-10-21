Tüm Marketlerden Toplatılıyor! Türkiye’nin En Ünlü Çay Markalarından Birinde ‘Kanserojen’ Madde Bulundu
Türkiye’nin de en ünlü çay markalarından biri olan Doğuş Çay’ın çay formları, içinde ‘kanserojen’ madde olduğu gerekçesiyle Almanya’da tüm marketlerden toplatılıyor. Sözcü’de yer alan habere göre; Almanya Gıda Güvenliği Dairesi, söz konusu ürünler için 'tüketmeyin' çağrısında bulunurken, söz konusu ürünlerin Türkiye'de satışının devam ettiği öğrenildi.
Ünlü çay markası Doğuş Çay’ın ‘form’ sınıfı çayları denetime takıldı!
Danthron nedir, neden tehlikeli?
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
