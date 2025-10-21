Tüm Marketlerden Toplatılıyor! Türkiye’nin En Ünlü Çay Markalarından Birinde ‘Kanserojen’ Madde Bulundu

Danthron, geçmişte bazı müshil ilaçlarında kullanılan kimyasal bir renklendiriciydi. Ancak daha sonra DNA hasarına yol açtığı (genotoksik) ve kanser riskini artırdığı tespit edilince, hem ilaçlarda hem de gıdalarda kullanımı tamamen yasaklandı. Uzmanlara göre bu madde, çok düşük miktarlarda bile riskli olabiliyor. Bu nedenle Danthron’un gıdalarda tespit edilmesi durumunda ürünler derhal piyasadan çekiliyor.