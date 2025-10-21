onedio
Türkiye'nin En Zengin İş İnsanlarından AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın İfadeye Çağırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2025 - 10:15 Son Güncelleme: 21.10.2025 - 10:36

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı.

İş insanı Hamdi Akın, İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada Akın'ın gözaltına alınmadığı kendisinin ifade için çağırıldığı belirtildi. 

İşte İstanbul Cumhuriyet Baisavcılığı'ndan yapılan açıklama:

“Bir kısım medya organlarında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındığı haberi gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili şahıs İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş ve eylemlerine yönelik yürütülmekte olan derdest olan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştır.”

Hamdi Akın Kimdir?

