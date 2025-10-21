İstanbul’da Sosyetenin En Ünlü Mekanlarından Olan Park Şamdan İcradan Satışa Çıkarıldı

Ahmet ve Celal Çapa kardeşler tarafından 1981’de kurulan Park Şamdan, 1980 ve 90’lı yıllarda İstanbul sosyetesinin en çok tercih ettiği mekanlardan biri olmuştu. Dönemin iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri burada ağırlanırken, restoran şehirde bir statü sembolü haline gelmişti.

Sözcü’den Murat Beyaz’ın haberine göre; 1990’ların sonunda Çapa kardeşlerin hisselerini Ersoy Çetin’e devretmesiyle yeni bir dönem başlasa da işletme beklenen başarıyı yakalayamadı. Yıllar içinde müşteri ilgisi azaldı ve restoran yaklaşık 8 yıl önce kapılarını tamamen kapattı.