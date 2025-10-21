İstanbul’da Sosyetenin En Ünlü Mekanlarından Olan Park Şamdan İcradan Satışa Çıkarıldı
1981 yılında Nişantaşı’nda açılan ve İstanbul’da uzun yıllar boyunca cemiyet hayatının en gözde buluşma noktalarından biri olan ünlü restoran Park Şamdan, İstanbul 7. İcra Dairesi tarafından icradan satışa çıkarıldı. Sözcü’den Murat Beyaz’ın haberine göre; ünlü restoran markası için 2,5 milyon TL muhammen bedel belirlendi.
İstanbul’un en ‘sosyetik’ mekanlarından biri olan ‘Nişantaşı’nın İncisi’ lakaplı Park Şamdan ‘icradan’ satılıyor!
İstanbul 7. İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanda, Park Şamdan 1981 Şekil Marka için icra yoluyla satış kararı alındığı duyuruldu. İlanda şu ifadelere yer verildi:
