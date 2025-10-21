onedio
İstanbul’da Sosyetenin En Ünlü Mekanlarından Olan Park Şamdan İcradan Satışa Çıkarıldı

Ali Can YAYCILI
21.10.2025 - 09:30 Son Güncelleme: 21.10.2025 - 09:37

1981 yılında Nişantaşı’nda açılan ve İstanbul’da uzun yıllar boyunca cemiyet hayatının en gözde buluşma noktalarından biri olan ünlü restoran Park Şamdan, İstanbul 7. İcra Dairesi tarafından icradan satışa çıkarıldı. Sözcü’den Murat Beyaz’ın haberine göre; ünlü restoran markası için 2,5 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/bir-doneme-d...
İstanbul’un en ‘sosyetik’ mekanlarından biri olan ‘Nişantaşı’nın İncisi’ lakaplı Park Şamdan ‘icradan’ satılıyor!

Ahmet ve Celal Çapa kardeşler tarafından 1981’de kurulan Park Şamdan, 1980 ve 90’lı yıllarda İstanbul sosyetesinin en çok tercih ettiği mekanlardan biri olmuştu. Dönemin iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri burada ağırlanırken, restoran şehirde bir statü sembolü haline gelmişti.

Sözcü’den Murat Beyaz’ın haberine göre; 1990’ların sonunda Çapa kardeşlerin hisselerini Ersoy Çetin’e devretmesiyle yeni bir dönem başlasa da işletme beklenen başarıyı yakalayamadı. Yıllar içinde müşteri ilgisi azaldı ve restoran yaklaşık 8 yıl önce kapılarını tamamen kapattı.

İstanbul 7. İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanda, Park Şamdan 1981 Şekil Marka için icra yoluyla satış kararı alındığı duyuruldu. İlanda şu ifadelere yer verildi:

“Bir borçtan dolayı Park Şamdan markası satışa çıkarılmıştır. Marka, restoran ve yiyecek üzerine hizmet vermekte olup tanınmış marka olarak tescili bulunmamaktadır. Markanın kullanıldığı restoran 8 yıldır faal değildir, şirket son 5 yıldır kar etmemiştir.”

Markanın ilk ihalesi 28 Ekim 2025 – 4 Kasım 2025, ikinci ihalesi ise 27 Kasım 2025 – 4 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Satış süreci esatis.uyap.gov.tr üzerinden yürütülecek.

İcra verilen restoran için yapılan açıklama şöyle: “Bir borçtan dolayı Park Şamdan markası satışa çıkarılmıştır. Marka, restoran ve yiyecek üzerine hizmet vermekte ve tanınmış marka olarak tescili bulunmamakta olup dış ülkelerde tescili bulunmamaktadır. Markanın yıllardır işlevsiz olduğu belirtilmiştir. Markanın kullanıldığı restorantın 8 yıldır faaliyeti olmadığı belirtilmiş, marka sahibi şirket son 5 yıldır kar etmemiştir.”

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
