Ticaret Bakanlığı’ndan Yeni Düzenleme: Üç Ürün Grubunun Ülkeye Girişi Kısıtlandı
Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimler ve laboratuvar incelemeleri sonucunda, zararlı ve güvensiz ürünlere karşı, insan sağlığını ve tüketicileri korumak adına üç ürün grubunun ülkeye posta ve hızlı kargoyla girişine kısıtlama getirdi.
Ticaret Bakanlığı bazı e-ticaret platformlarında satılan farklı ürün gruplarına yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucunda 3 ürün grubunun ülkeye girişinin kısıtlandığını bildirdi.
Ticaret Bakanlığı’ndan şu açıklama yapıldı:
