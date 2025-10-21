onedio
Ticaret Bakanlığı’ndan Yeni Düzenleme: Üç Ürün Grubunun Ülkeye Girişi Kısıtlandı

Ticaret Bakanlığı'ndan Yeni Düzenleme: Üç Ürün Grubunun Ülkeye Girişi Kısıtlandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2025 - 09:06

Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimler ve laboratuvar incelemeleri sonucunda, zararlı ve güvensiz ürünlere karşı, insan sağlığını ve tüketicileri korumak adına üç ürün grubunun ülkeye posta ve hızlı kargoyla girişine kısıtlama getirdi.

Ticaret Bakanlığı bazı e-ticaret platformlarında satılan farklı ürün gruplarına yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucunda 3 ürün grubunun ülkeye girişinin kısıtlandığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı bazı e-ticaret platformlarında satılan farklı ürün gruplarına yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucunda 3 ürün grubunun ülkeye girişinin kısıtlandığını bildirdi.

182 adet üründen 148’inin ürün güvenliği kriterlerini karşılamadığı ortaya çıktı. Ayakkabılar, oyuncaklar ve saraciye ürünlerinde yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik maddelerine rastlandığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan şu açıklama yapıldı:

Ticaret Bakanlığı’ndan şu açıklama yapıldı:

'Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, bazı e-ticaret platformlarında satılan farklı ürün gruplarına yönelik gerçekleştirilen denetimler ve laboratuvar analizleri neticesinde; incelenen 182 adet üründen 148’inin ürün güvenliği kriterlerini karşılamadığı ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir. Bu ürün gruplarında uygunsuz ürün oranı % 81 olarak belirlenmiştir.

Yapılan incelemelerde, ayakkabılar, oyuncaklar ve saraciye ürünlerinde, (gerçek ve suni deriden yapılmış çanta ve bavullar) yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik maddelere rastlanmıştır. İnsan ve kamu sağlığının korunması, tüketicilerimizin güvenli ürünlere ulaşımının temini amacıyla, söz konusu ürün gruplarına yönelik yeni bir düzenleme Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılmıştır.

Bu kapsamda, yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla “basitleştirilmiş gümrük beyannamesi” kapsamında ülkemize getirilmesi kısıtlanmıştır. Söz konusu düzenleme, 20 Ekim 2025 tarihli ve 2025/11 sayılı Genelge ile yürürlüğe girmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici sağlığını korumaya, piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleriyle vatandaşlarımızın güvenli ürünlere ulaşmasını temin etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.'

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
