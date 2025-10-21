onedio
Hamdi Akın Kimdir, Nereli? Hamdi Akın Mal Varlığı, Serveti Ne Kadar?

Dilara Bağcı Peker
21.10.2025 - 10:39

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Hamdi Akın'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldığı ortaya çıktı. AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, aynı zamanda Fenerbahçe Asbaşkanlığı ve TAV Havalimanları Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor.

Peki Hamdi Akın kimdir, serveti ne kadar?

Hamdi Akın Kimdir?

Hamdi Akın, Türk iş insanı ve mühendistir. Akfen Holding ve TAV Havalimanları Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Aynı zamanda Fenerbahçe Asbaşkanlığı görevini de yürütür. 

Hamdi Akın Nereli?

Hamdi Akın İstanbul'da dünyaya geldi ve burada büyüdü. 

Hamdi Akın Kaç Yaşında?

1954 yılında dünyaya gelen Hamdi Akın, 2025 yılı itibarıyla 71 yaşındadır.

Hamdi Akın İş Hayatı ve Net Serveti

Hamdi Akın, 17 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ardından liseyi Ankara'da Mustafa Kemal Lisesi'nde tamamladı ve sonra da Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

İş hayatına üniversite yıllarında su ve yakıt deposu üreterek başlamıştı. Ardında inşaat malzemeleri ticareti yaparak Akfen’i kurdu. 

Hamdi Akın, 1976 yılında kurduğu Akfen ile altyapı projelerine yöneldi. İlk büyük projesi Antalya Havalimanı Terminal Binası oldu. 1997'de Tepe Grubu ile birlikte TAV’ı kurarak İstanbul Atatürk Havalimanı'nın ihalesini aldı. Akfen Holding bünyesinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirdi. 

Akın, halen Akfen Holding ve TAV Havalimanları Holding’in Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Hamdi Akın Serveti

Hamdi Akın ve ailesinin Nisan 2025 verilerine göre 1,7 milyar dolar serveti vardır. Akın ve ailesi, bu servetle dünyanın en zengin 2019’uncu kişisi olmuştur.

Hamdi Akın İfadeye Çağırıldı

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı.

