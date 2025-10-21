Hamdi Akın Kimdir, Nereli? Hamdi Akın Mal Varlığı, Serveti Ne Kadar?

Hamdi Akın, 17 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ardından liseyi Ankara'da Mustafa Kemal Lisesi'nde tamamladı ve sonra da Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

İş hayatına üniversite yıllarında su ve yakıt deposu üreterek başlamıştı. Ardında inşaat malzemeleri ticareti yaparak Akfen’i kurdu.

Hamdi Akın, 1976 yılında kurduğu Akfen ile altyapı projelerine yöneldi. İlk büyük projesi Antalya Havalimanı Terminal Binası oldu. 1997'de Tepe Grubu ile birlikte TAV’ı kurarak İstanbul Atatürk Havalimanı'nın ihalesini aldı. Akfen Holding bünyesinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirdi.

Akın, halen Akfen Holding ve TAV Havalimanları Holding’in Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Hamdi Akın Serveti

Hamdi Akın ve ailesinin Nisan 2025 verilerine göre 1,7 milyar dolar serveti vardır. Akın ve ailesi, bu servetle dünyanın en zengin 2019’uncu kişisi olmuştur.

Hamdi Akın İfadeye Çağırıldı

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı.