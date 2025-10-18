Dubai’deki Karanlık Gerçek: BBC, Kadınların Tuzağa Düşürüldüğü Ağın İzini Sürdü

Belgelerde adı geçen kişilerden biri, 'Dans Ade' takma isimli bir aracıydı. Bu kişiler, Uganda’dan genç kadınları 'lüks yaşam ve iş fırsatları' vaadiyle Dubai’ye getiriyordu. Ancak gerçekte onları bekleyen şey tamamen farklıydı.

BBC’nin ulaştığı belgelere göre, Abby’nin şebekesi en az 25 kadını kontrol altında tutuyordu. BBC muhabiri, Abby’ye doğrudan ulaştığında, o ise suçlamaları reddetti ve kadınların 'kendi istekleriyle eğlence dünyasında yer aldığını' iddia etti. Ancak tanık anlatımları, belgeler ve mesaj kayıtları, sistematik bir sömürü düzenini ortaya koyuyor.

Belgeselin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.