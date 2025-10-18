onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dubai’deki Karanlık Gerçek: BBC, Kadınların Tuzağa Düşürüldüğü Ağın İzini Sürdü

Dubai’deki Karanlık Gerçek: BBC, Kadınların Tuzağa Düşürüldüğü Ağın İzini Sürdü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.10.2025 - 14:10

BBC’nin hazırladığı yeni araştırma, sosyal medyada “Dubai port-a-potty” etiketiyle yayılan videoların ardında çok daha karanlık bir tablo olduğunu ortaya koydu. Nisan 2022’de internette hızla yayılan bir video, milyonlarca izlenmeye ulaştı ve tartışmalara yol açtı. Ancak BBC’nin incelediği belgeler ve tanıklıklar, olayın sandığından farklı olduğunu gösteriyor. 

Dilerseniz ayrıntılara geçelim...

Kaynak: BBC

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2022’de internette yayılan "Dubai port-a-potty" etiketi, kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaştı.

2022’de internette yayılan "Dubai port-a-potty" etiketi, kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaştı.

Sosyal medyada, lüks yaşam uğruna utanç verici davranışlara zorlanan kadınlarla ilgili yüzlerce içerik paylaşıldı. Bu dönemde Uganda’dan Dubai’ye yeni taşınan Mona Keze isimli genç bir kadın, videolardan biriyle ilişkilendirilmişti. Hakkında yayılan söylentiler sonrası yaşanan trajik olaylar, internetin nefret dolu diliyle daha da büyüdü.

BBC’nin araştırmasına göre, videolarda yer alan kadının Mona Keze olmadığı tespit edildi. Görüntülerin aslında Rusya’da çekildiği ve tamamen ilgisiz kişilere ait olduğu anlaşıldı. Fakat bu sırada Uganda’dan gelen iki genç kadının, Dubai’deki benzer koşullarda yaşamını yitirdiği ortaya çıktı: Mona (Monica Karunge) ve Kayla Birungi.

BBC muhabiri, her iki kadının da Dubai’de Charles Mvesigwa isimli bir adamla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.

BBC muhabiri, her iki kadının da Dubai’de Charles Mvesigwa isimli bir adamla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.

Mvesigwa’nın 'Abby' takma adıyla bilindiği ve Uganda’dan kadınları iş vaadiyle Dubai’ye getirdiği belirtildi. Görgü tanıklarına göre kadınlar, ülkeye geldikten sonra borçlandırılıyor ve özgürlükleri ellerinden alınıyordu.

BBC’ye konuşan bir kadın, 'Abby’nin evi bir pazar gibiydi. İçeride 50’den fazla kız vardı. Kazandıkları her kuruşu ona vermek zorundaydılar' dedi. Kadınların bazıları, baskılara dayanamayarak kaçmaya çalıştı ancak çoğu başarısız oldu. Tanıklar, bu ağın Dubai’de zengin erkeklerin eğlencelerine kadın sağladığını, bazı kadınların ise kötü muameleye maruz bırakıldığını belirtiyor.

BBC’nin gizli muhabiri, Abby’nin çevresine sızarak ağı yöneten kişilere ulaştı.

BBC’nin gizli muhabiri, Abby’nin çevresine sızarak ağı yöneten kişilere ulaştı.

Belgelerde adı geçen kişilerden biri, 'Dans Ade' takma isimli bir aracıydı. Bu kişiler, Uganda’dan genç kadınları 'lüks yaşam ve iş fırsatları' vaadiyle Dubai’ye getiriyordu. Ancak gerçekte onları bekleyen şey tamamen farklıydı.

BBC’nin ulaştığı belgelere göre, Abby’nin şebekesi en az 25 kadını kontrol altında tutuyordu. BBC muhabiri, Abby’ye doğrudan ulaştığında, o ise suçlamaları reddetti ve kadınların 'kendi istekleriyle eğlence dünyasında yer aldığını' iddia etti. Ancak tanık anlatımları, belgeler ve mesaj kayıtları, sistematik bir sömürü düzenini ortaya koyuyor.

Belgeselin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın