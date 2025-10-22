Real Madrid Efsanesi Guti'den Arda Güler'e Büyük Övgü: "Arda Güler Beni Geçecek"

İspanya La Liga’da 24 puanla zirvedeki yerini koruyan Real Madrid’de milli futbolcu Arda Güler, her geçen gün adından daha fazla söz ettiriyor. Teknik direktörlük koltuğunu Carlo Ancelotti’den devralan Xabi Alonso’nun en güvendiği isimlerden biri haline gelen genç yıldız, performansıyla taraftarların ve futbol otoritelerinin takdirini topladı. Efsane isim Guti de Arda’nın bu hızlı yükselişini fark ederek genç oyuncuya övgü dolu sözler söyledi.

La Liga’nın 9. haftasında Getafe karşısında oyuna sonradan giren ve 80. dakikada galibiyeti getiren golün asistini yapan Arda Güler, performansıyla kulübün efsanelerinden Guti Hernandez’in de dikkatini çekti. La Liga’nın X hesabında futbolcuları değerlendirdiği bir videoda konuşan Guti, Arda hakkında oldukça iddialı ifadeler kullandı. Genç yıldızın Real Madrid tarihinin en iyi 5 orta sahasından biri olacağını söyleyen İspanyol efsane, “Arda Güler’in Real Madrid’de benim kariyerimi geride bırakacağından eminim, bunda hiçbir şüphem yok” dedi.