Galatasaray Maçında Bodo/Glimt’in Teknik Direktörü Kjetil Knutsen Gürültüden Kulak Tıkacı Taktı

Maçtan önce stat atmosferine değinen Kjetil Knutsen, “Böyle bir ses seviyesine hazırlanmak mümkün değil. Bu kadar gürültülü bir ortamda oynamaya alışık değiliz. Bu bizim için yeni bir tecrübe olacak. Oyunda ritim tutturmak ve kontrolü sağlamak bizim adımıza çok önemli olacak.” demişti.