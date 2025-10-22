Galatasaray Maçında Bodo/Glimt’in Teknik Direktörü Kjetil Knutsen Gürültüden Kulak Tıkacı Taktı
Norveç ekibi Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray deplasmanına çıktı. Karşılaşma öncesi konuşan teknik direktör Kjetil Knutsen, RAMS Park atmosferine dikkat çekmişti. Deneyimli çalıştırıcı, “Bu kadar gürültülü bir stadyuma alışkın değiliz, bizim için farklı ve özel bir deneyim olacak” ifadelerini kullanarak atmosferden çekindiğini dile getirmişti.
Atmosferden çekindiğini maç öncesinde söylemişti.
Gürültüye katlanamadı.
