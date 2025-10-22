onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray Maçında Bodo/Glimt’in Teknik Direktörü Kjetil Knutsen Gürültüden Kulak Tıkacı Taktı

Galatasaray Maçında Bodo/Glimt’in Teknik Direktörü Kjetil Knutsen Gürültüden Kulak Tıkacı Taktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.10.2025 - 20:22

Norveç ekibi Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray deplasmanına çıktı. Karşılaşma öncesi konuşan teknik direktör Kjetil Knutsen, RAMS Park atmosferine dikkat çekmişti. Deneyimli çalıştırıcı, “Bu kadar gürültülü bir stadyuma alışkın değiliz, bizim için farklı ve özel bir deneyim olacak” ifadelerini kullanarak atmosferden çekindiğini dile getirmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Atmosferden çekindiğini maç öncesinde söylemişti.

Atmosferden çekindiğini maç öncesinde söylemişti.

Maçtan önce stat atmosferine değinen Kjetil Knutsen, “Böyle bir ses seviyesine hazırlanmak mümkün değil. Bu kadar gürültülü bir ortamda oynamaya alışık değiliz. Bu bizim için yeni bir tecrübe olacak. Oyunda ritim tutturmak ve kontrolü sağlamak bizim adımıza çok önemli olacak.” demişti.

Gürültüye katlanamadı.

Gürültüye katlanamadı.

Maçın ilk düdüğünden itibaren tribünleri dolduran Galatasaraylılar müthiş bir destek gösterdi. Tezahüratların ve desteğin gürültüsü Kjetil Knutsen'i kulak tıkacı kullanmak zorunda bıraktı. Tecrübeli teknik direktör 15.dakikada daha fazla dayanamadı ve kulak tıkacı taktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın