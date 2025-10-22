onedio
Galatasaray-Bodo/Glimt Maçında Barış Alper Yılmaz'a Hem Statta Hem Sosyal Medyada Tepki Vardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.10.2025 - 22:08

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında RAMS Park’ta Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i konuk etti. Karşılaşmada dikkat çeken anlardan biri Barış Alper Yılmaz’ın oyundan çıkışı oldu. 65. dakikada yerini Eren Elmalı’ya bırakan genç futbolcu, tribünlerden yükselen ıslık sesleriyle karşılaştı. Taraftarların bu tepkisi, maçın en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.

Sosyal medyada da durum farklı değildi. Taraftarların üç gollü galibiyette hedefindeki isim Barış Alper'di.

Galatasaray puanını 6'ya çıkararak önemli bir aşama kaydetti.

Galatasaray evinde Bodo/Glimt'i Osimhen ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3-1 yenmeyi başardı. Üç gollü galibiyet taraftarı sevindirirken 65.dakikada oyundan çıkan Barış Alper'e tepki vardı. 

Barış Alper'e tepki sosyal medyada da devam etti.

