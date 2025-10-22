Galatasaray-Bodo/Glimt Maçında Barış Alper Yılmaz'a Hem Statta Hem Sosyal Medyada Tepki Vardı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında RAMS Park’ta Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i konuk etti. Karşılaşmada dikkat çeken anlardan biri Barış Alper Yılmaz’ın oyundan çıkışı oldu. 65. dakikada yerini Eren Elmalı’ya bırakan genç futbolcu, tribünlerden yükselen ıslık sesleriyle karşılaştı. Taraftarların bu tepkisi, maçın en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.

Sosyal medyada da durum farklı değildi. Taraftarların üç gollü galibiyette hedefindeki isim Barış Alper'di.