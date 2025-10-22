Galatarasaray, Osimhen'in Yıldızlaştığı Maçta Bodo/Glimt'i 3-1 Yendi

Maçın başında etkili bir presle sahaya yayılan Galatasaray'da topu kapan Lemina müsait pozisyondaki Osimhen ile topu buluşturdu. Osimhen, 3. dakikada topu ağlarla buluşturarak zor geçecek gecede nefes aldırarak takımını maça başlattı.

Ön alanda yaptığı presle rakibini her pozisyonda bozan ve hataya zorlayan Galatasaray yine böyle bir anda hatalı pası iyi değerlendiren Osimhen'le 33'te farkı ikiye çıkardı ve devre bu skorla bitti.