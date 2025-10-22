onedio
Galatarasaray, Osimhen'in Yıldızlaştığı Maçta Bodo/Glimt'i 3-1 Yendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.10.2025 - 21:38

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Bodo/Glimt’i RAMS Park’ta konuk etti. Teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11’ine göre 5 değişiklik yaparak Sanchez, Jakobs, Lemina, Yunus ve Osimhen’i sahaya sürdü. Sakatlanan İlkay Gündoğan kadroda yer almazken, Wilfried Singo da forma giyemedi. Cezası biten Davinson Sanchez yeniden ilk 11’e döndü. Karşılaşma öncesi tribünlerde Filistin’e destek veren etkileyici bir koreografi sergilenirken, RAMS Park tamamen doldu.

Maça damgasını vuran isim ise Nijeryalı golcü Victor Osimhen oldu.

Galatasaray maça fırtına gibi başladı.

Maçın başında etkili bir presle sahaya yayılan Galatasaray'da topu kapan Lemina müsait pozisyondaki Osimhen ile topu buluşturdu. Osimhen, 3. dakikada topu ağlarla buluşturarak zor geçecek gecede nefes aldırarak takımını maça başlattı. 

Ön alanda yaptığı presle rakibini her pozisyonda bozan ve hataya zorlayan Galatasaray yine böyle bir anda hatalı pası iyi değerlendiren Osimhen'le 33'te farkı ikiye çıkardı ve devre bu skorla bitti.

Galatasaray, ikinci yarıya da bıraktığı yerden başladı.

2-0'ın ardından Bodo birkaç şutla kaleyi yokladı ve tehlikeli de oldu ancak Uğurcan ve direği geçemediler. 60.dakikaya gelindiğinde ise Osimhen'in katığı topla Yunus farkı üçe çıkarmayı başardı. 

Maç Galatasaray'ın kontrolündeyken 75'te Helmersen takımının tek golünü attı ve maçın da skorunu belirledi 3-1.

Hakan Karakoca
