İngiltere'de Yaşayan Burcu Yeşilyurt Döktüğü Kahveyle Hayatının Şokunu Yaşadı

22.10.2025 - 19:40

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Burcu Yeşilyurt, otobüs beklerken yaşadığı olayla adeta şoke oldu. Elindeki kahveyi otobüs gelmeden önce kanalizasyona döken Yeşilyurt, kısa süre sonra yanına gelen üç görevli tarafından uyarıldı. Ne olduğunu anlamaya çalışan genç kadın, kendisine kesilen cezayı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu küçük hareket, Yeşilyurt’a tam 9 bin liraya mal oldu.

Belediyeye resmi şikayette bulundu.

Yaşadıklarını “şok edici ve adaletsiz” olarak tanımlayan Burcu Yeşilyurt, olay anını anlattı. Otobüsün yaklaştığını fark edince kupasında kalan az miktardaki kahveyi kanalizasyona döktüğünü söyleyen Yeşilyurt, üç görevlinin birden yanına gelerek kendisini durdurduğunu belirtti. “Önce otobüsle ilgili bir problem olduğunu sandım. Sıvı dökmenin yasak olduğunu bilmiyordum, verilen ceza ise hem ağır hem orantısızdı” dedi. Olayın ardından büyük bir tedirginlik yaşadığını anlatan Yeşilyurt, “Zabıtalarla karşılaşmak gerçekten ürkütücüydü, işe giderken elim ayağım titredi” ifadelerini kullandı. Henüz cezayı ödemediğini belirten Yeşilyurt, belediyeye resmi şikayette bulundu.

1990 yılında geçen yasa ile atıkların kara veya su kirliliğine neden olacak şekilde boşaltılması suç.

Richmond Belediyesi, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada zabıta ekiplerinin “profesyonel ve tarafsız davrandığını” savundu. Belediyeden yapılan açıklamada, “Görüntüler incelendiğinde memurların durumu dikkatle ve hassasiyetle ele aldığı görülmektedir. Richmond’un su yollarını korumak ve sokaklarımızı temiz tutmak için kararlıyız. Yaptırımlar yalnızca gerekli durumlarda uygulanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

İngiltere’de çevre koruma yasaları ise uzun süredir tartışma konusu. 1990 tarihli Çevre Koruma Yasası’nın 33. maddesi, atıkların kara veya su kirliliğine neden olacak şekilde boşaltılmasını suç sayıyor. Bu kapsamda, sıvıların rastgele dökülmesi bile “çevreye zarar verme” olarak değerlendirilebiliyor.

