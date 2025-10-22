İngiltere'de Yaşayan Burcu Yeşilyurt Döktüğü Kahveyle Hayatının Şokunu Yaşadı

Richmond Belediyesi, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada zabıta ekiplerinin “profesyonel ve tarafsız davrandığını” savundu. Belediyeden yapılan açıklamada, “Görüntüler incelendiğinde memurların durumu dikkatle ve hassasiyetle ele aldığı görülmektedir. Richmond’un su yollarını korumak ve sokaklarımızı temiz tutmak için kararlıyız. Yaptırımlar yalnızca gerekli durumlarda uygulanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

İngiltere’de çevre koruma yasaları ise uzun süredir tartışma konusu. 1990 tarihli Çevre Koruma Yasası’nın 33. maddesi, atıkların kara veya su kirliliğine neden olacak şekilde boşaltılmasını suç sayıyor. Bu kapsamda, sıvıların rastgele dökülmesi bile “çevreye zarar verme” olarak değerlendirilebiliyor.