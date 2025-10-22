İngiltere'de Yaşayan Burcu Yeşilyurt Döktüğü Kahveyle Hayatının Şokunu Yaşadı
İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Burcu Yeşilyurt, otobüs beklerken yaşadığı olayla adeta şoke oldu. Elindeki kahveyi otobüs gelmeden önce kanalizasyona döken Yeşilyurt, kısa süre sonra yanına gelen üç görevli tarafından uyarıldı. Ne olduğunu anlamaya çalışan genç kadın, kendisine kesilen cezayı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu küçük hareket, Yeşilyurt’a tam 9 bin liraya mal oldu.
Belediyeye resmi şikayette bulundu.
1990 yılında geçen yasa ile atıkların kara veya su kirliliğine neden olacak şekilde boşaltılması suç.
