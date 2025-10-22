onedio
Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a: "Sıcak Değil, Çirkin Gelişme O"

Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a: "Sıcak Değil, Çirkin Gelişme O"

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.10.2025 - 17:53

Lütfü Savaş, CHP'nin devam eden olağan il kongrelerinin iptali için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. CHP lideri Özgür Özel, bu başvuruyu öncelikle Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin ardından değerlendirdi. 

Son olarak Halk TV'de Gözde Şeker'in sorularını yanıtlayan Özgür Özel, 'Sıcak bir gelişme var, Lütfü Savaş...' sözlerine verdiği cevapla gündem oldu.

Özgür Özel'in Lütfü Savaş cevabını buradan izleyebilirsiniz;

Özgür Özel, Lütfü Savaş'ın yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

Özgür Özel, Lütfü Savaş'ın yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP il kongrelerinin iptaline yönelik dilekçe vermişti. Özel, Silivri'den yaptığı açıklamalarda ise 'Ülkenin bu kadar derdi varken o lüzümsuz ismin yaptığı saçmasapan bir iştir. Hazımsızlığın bu kadarı. Gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur. Gün gelir bizim de dava açacağımız günler olur. Özgür Özel'i çok az tanımış. Mikroba niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz' ifadelerine yer verdi.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Bozkurt

Devlet kurumlarının AKP seçim ofisine döndüğü kamuoyu tarafından bilindiği için Truva atlarını kullanarak CHP'ye saldırdılar. :)

Emel

Söylenmesi gerekenleri Özel söylemiş 👏

roxanne

Taraf beyanları var bilirkişi raporları var ihale işlem dosyaları var Masak ham verileri var Masak raporu var Vergi raporu var kamera kayıtları var HTC kayıt... Devamını Gör