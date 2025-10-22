Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a: "Sıcak Değil, Çirkin Gelişme O"

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP il kongrelerinin iptaline yönelik dilekçe vermişti. Özel, Silivri'den yaptığı açıklamalarda ise 'Ülkenin bu kadar derdi varken o lüzümsuz ismin yaptığı saçmasapan bir iştir. Hazımsızlığın bu kadarı. Gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur. Gün gelir bizim de dava açacağımız günler olur. Özgür Özel'i çok az tanımış. Mikroba niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz' ifadelerine yer verdi.