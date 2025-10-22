Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a: "Sıcak Değil, Çirkin Gelişme O"
Lütfü Savaş, CHP'nin devam eden olağan il kongrelerinin iptali için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. CHP lideri Özgür Özel, bu başvuruyu öncelikle Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin ardından değerlendirdi.
Son olarak Halk TV'de Gözde Şeker'in sorularını yanıtlayan Özgür Özel, 'Sıcak bir gelişme var, Lütfü Savaş...' sözlerine verdiği cevapla gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özgür Özel'in Lütfü Savaş cevabını buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özgür Özel, Lütfü Savaş'ın yaptığı başvuruyu değerlendirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Devlet kurumlarının AKP seçim ofisine döndüğü kamuoyu tarafından bilindiği için Truva atlarını kullanarak CHP'ye saldırdılar. :)
Söylenmesi gerekenleri Özel söylemiş 👏
Taraf beyanları var bilirkişi raporları var ihale işlem dosyaları var Masak ham verileri var Masak raporu var Vergi raporu var kamera kayıtları var HTC kayıt... Devamını Gör