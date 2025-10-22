onedio
article/comments
41 Yıllık Saat Devi İflasın Eşiğine Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.10.2025 - 14:05

Sadece Türkiye’de değil dünya genelinde de firmalar malı sıkıntı içinde. Ekonomik kriz, köklü marka; yarım asırlık şirket demeden bir bir iflas bayrağını çektiriyor. ABD’nin gümrük tarifeleri nedeniyle pek çok firma zorlu süreç yaşarken 41 yıllık saat devi de iflas eşiğine geldi. Türkiye’de de bilinen Fossil marka saat devi, yeniden yapılandırma sürecine girdi. Marka, İngiltere’deki yeniden yapılandırma sürecinin ABD tarafından tanınmasını talep ederek iflas koruması başvurusunda bulundu.

Dünya genelinde firmalar artan ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler yaşıyor.

Dünya genelinde perakende sektörü Covid-19 salgınından bu yana artan mali zorluklarla karşı karşıya. Finansal sıkıntılar yaşayan firmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte dünyada gerçekleşen kapanmaların ardından ülkeler arası yaşanan savaşlar, gerilimler sorunları giderek artırdı. 

Firmalar artan enflasyon, yüksek işçilik ve ürün maliyeti karşısında zor günler yaşarken son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük vergilerini artırması yeni ekonomik sorun haline geldi.

41 yıllık saat devi iflasın eşiğine geldi.

Son olarak Türkiye’de de popüler olan Fossil saat devi iflasın eşiğine geldi. Kol saati ve aksesuar perakendecisi Fossil Global Services Ltd., İngiltere’de yeniden yapılandırma sürecine girdi. Şirket, bu sürecin yasal bir işlem olarak ABD tarafından tanınmasını talep ederek iflas koruması başvurusunda bulundu.

Borçlu şirket, mahkemeye önerilen yeniden yapılandırma planını sundu. Fossil, 150 milyon dolarlık kredi ve 150 milyon dolarlık teminatsız senedi yeniden finanse etmeyi amaçladı.

Ünlü saat markasının işlerini Apple ve Samsung etkiledi.

The Street’te yer alan habere göre Fossil, son 10 yıldır Apple ve Samsung’un gölgesinde kaldı. İki teknoloji devinin küresel saat ve aksesuar pazarının önemli payını ele geçirdiği belirtilirken Fossil’in sert rekabetle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Açıklamada tüketicilerin alışveriş tercihlerinin değiştiği; giyilebilir teknolojiye talebi artırdıkları dile getirildi.

Mr. Texas

Bizdeki fosilin de konkordato ilan edeceği günler yakındır.