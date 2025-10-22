41 Yıllık Saat Devi İflasın Eşiğine Geldi
Sadece Türkiye’de değil dünya genelinde de firmalar malı sıkıntı içinde. Ekonomik kriz, köklü marka; yarım asırlık şirket demeden bir bir iflas bayrağını çektiriyor. ABD’nin gümrük tarifeleri nedeniyle pek çok firma zorlu süreç yaşarken 41 yıllık saat devi de iflas eşiğine geldi. Türkiye’de de bilinen Fossil marka saat devi, yeniden yapılandırma sürecine girdi. Marka, İngiltere’deki yeniden yapılandırma sürecinin ABD tarafından tanınmasını talep ederek iflas koruması başvurusunda bulundu.
Dünya genelinde firmalar artan ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler yaşıyor.
41 yıllık saat devi iflasın eşiğine geldi.
Ünlü saat markasının işlerini Apple ve Samsung etkiledi.
