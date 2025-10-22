41 Yıllık Saat Devi İflasın Eşiğine Geldi

Son olarak Türkiye’de de popüler olan Fossil saat devi iflasın eşiğine geldi. Kol saati ve aksesuar perakendecisi Fossil Global Services Ltd., İngiltere’de yeniden yapılandırma sürecine girdi. Şirket, bu sürecin yasal bir işlem olarak ABD tarafından tanınmasını talep ederek iflas koruması başvurusunda bulundu.

Borçlu şirket, mahkemeye önerilen yeniden yapılandırma planını sundu. Fossil, 150 milyon dolarlık kredi ve 150 milyon dolarlık teminatsız senedi yeniden finanse etmeyi amaçladı.