Trump'tan Piyasaları Alt Üst Edecek Açıklama: Çin'e Yüzde 155 Gümrük Vergisini Duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump'ın ağzından çıkan her söz piyasaları sarsarken yeni açıklamalar gecikmedi. Trump, dünyayı şoke edecek yeni bir duyuruda bulundu. ABD Başkanı, Çin’e uygulanan vergi oranını artıracaklarını dile getirerek, '1 Kasım itibarıyla Çin'e yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacak' ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin’e uygulanacak gümrük vergisiyle ilgili yeni açıklama.
Trump, Çin’e karşı ‘nazik olmak istediğini’ de vurguladı.
