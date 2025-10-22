onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Trump'tan Piyasaları Alt Üst Edecek Açıklama: Çin'e Yüzde 155 Gümrük Vergisini Duyurdu

Trump'tan Piyasaları Alt Üst Edecek Açıklama: Çin'e Yüzde 155 Gümrük Vergisini Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.10.2025 - 09:27

ABD Başkanı Donald Trump'ın ağzından çıkan her söz piyasaları sarsarken yeni açıklamalar gecikmedi. Trump, dünyayı şoke edecek yeni bir duyuruda bulundu. ABD Başkanı, Çin’e uygulanan vergi oranını artıracaklarını dile getirerek, '1 Kasım itibarıyla Çin'e yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacak' ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin’e uygulanacak gümrük vergisiyle ilgili yeni açıklama.

ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin’e uygulanacak gümrük vergisiyle ilgili yeni açıklama.

ABD ve Çin arasında ticaret savaşları devam ediyor. Gümrük vergisi oranları tüm dünyayı etkilerken Trump’tan tartışmalı yeni açıklama geldi. 

Beyaz Saray’da Hindistan temsilcileriyle bir araya gelen Trump’a Çin’e gümrük vergisi soruldu. Trump, yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulayacaklarını belirtti. Açıklama yapan Trump, “1 Kasım itibarıyla Çin'e yaklaşık yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Bunun onlar için sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Trump, Çin’e karşı ‘nazik olmak istediğini’ de vurguladı.

Trump, Çin’e karşı ‘nazik olmak istediğini’ de vurguladı.

Çin’in ABD’ye karşı çok sert davrandığını da sözlerine ekleyen Trump, “İş konusunda akıllı olmayan başkanlarımız vardı. Bazıları iyi politikacıydı, bazıları iyi politikacı bile değildi. Ancak Çin ve diğer tüm ülkelerin bizden yararlanmasına izin verdiler” diye konuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın