Trump'tan Piyasaları Alt Üst Edecek Açıklama: Çin'e Yüzde 155 Gümrük Vergisini Duyurdu

Çin’in ABD’ye karşı çok sert davrandığını da sözlerine ekleyen Trump, “İş konusunda akıllı olmayan başkanlarımız vardı. Bazıları iyi politikacıydı, bazıları iyi politikacı bile değildi. Ancak Çin ve diğer tüm ülkelerin bizden yararlanmasına izin verdiler” diye konuştu.