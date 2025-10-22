Merkez Bankası Duyurdu: Yeni Paralar Bugün Tedavüle Giriyor

Resmi Gazete'de yapılan duyuruya göre bugünden itibaren E9 Emisyon Grubu VII. tertip 20 TL banknotlar tedavüle verilecek. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, yeni 20 TL banknotların mevcut banknotlardan tek farkı imzalar olacak. Yeni tertip 20 TL’lerin üzerinde, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzaları yer alacak.

Yeni 20 TL’ler, üzerindeki imzalar dışında boyut, renk, desen ve güvenlik özellikleri açısından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak. TCMB, yeni tertip banknotların önceki 20 TL’lerle birlikte tedavülde olacağını ve her iki serinin de geçerli sayılacağını bildirdi.