Merkez Bankası Duyurdu: Yeni Paralar Bugün Tedavüle Giriyor

Ali Can YAYCILI
22.10.2025 - 08:25 Son Güncelleme: 22.10.2025 - 08:30

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu VII. Tertip 20 TL banknotların tedavüle girmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Merkez Bankası yeni 20 liraları tedavüle çıkarma kararı aldı.

Resmi Gazete'de yapılan duyuruya göre bugünden itibaren E9 Emisyon Grubu VII. tertip 20 TL banknotlar tedavüle verilecek. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, yeni 20 TL banknotların mevcut banknotlardan tek farkı imzalar olacak. Yeni tertip 20 TL’lerin üzerinde, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzaları yer alacak.

Yeni 20 TL’ler, üzerindeki imzalar dışında boyut, renk, desen ve güvenlik özellikleri açısından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak. TCMB, yeni tertip banknotların önceki 20 TL’lerle birlikte tedavülde olacağını ve her iki serinin de geçerli sayılacağını bildirdi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
