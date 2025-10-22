Emekli Olmak İsteyenler Dikkat! SGK Uzmanı İsa Karakaş Anlattı: SGK Borçları Tamamen Siliniyor
Emekli olmak isteyenler, bu haber tam da sizi ilgilendiriyor. Vergi ve sosyal güvenlik düzenlemelerini içerine kanun teklifi kısa süre önce TBMM’ye sunuldu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, geçtiğimiz günlerde yazdığı köşe yazısında bu teklifle sosyal güvenlik sisteminin adeta sil başta olacağını ve emeklilik sisteminde önemli değişikli olacağını Türkiye gazetesindeki köşesinde yazdı. Bugün ise torba kanunun genişleyeceğini, emeklilik öncesi bazı SGK borçlarının silineceğini belirterek “En son 2023 yılında genel sağlık sigortası borçlarının tüm faiz ve cezaları silinerek sadece anapara ödenmesi imkânı tanınmıştı. Hükûmetin şimdi de genel sağlık sigortasına ilişkin kısmi af yapması beklenmektedir” dedi.
SGK sistemine yönelik düzenlemeleri kapsayan torba kanun TBMM’ye sunuldu.
İşte İsa Karakaş’ın yazısından bir bölüm:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın
vatandaşına para ödeterek sağlık sigortası sağlayan,sözde sosyal ilk devlet bizimkisi vallahi.Turkiye deki tüm sistemin içinden geçtiniz bir gidinde ülke nor... Devamını Gör
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.