Emekli Olmak İsteyenler Dikkat! SGK Uzmanı İsa Karakaş Anlattı: SGK Borçları Tamamen Siliniyor

Ali Can YAYCILI
22.10.2025 - 07:06

Emekli olmak isteyenler, bu haber tam da sizi ilgilendiriyor. Vergi ve sosyal güvenlik düzenlemelerini içerine kanun teklifi kısa süre önce TBMM’ye sunuldu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, geçtiğimiz günlerde yazdığı köşe yazısında bu teklifle sosyal güvenlik sisteminin adeta sil başta olacağını ve emeklilik sisteminde önemli değişikli olacağını  Türkiye gazetesindeki köşesinde yazdı. Bugün ise torba kanunun genişleyeceğini, emeklilik öncesi bazı SGK borçlarının silineceğini belirterek “En son 2023 yılında genel sağlık sigortası borçlarının tüm faiz ve cezaları silinerek sadece anapara ödenmesi imkânı tanınmıştı. Hükûmetin şimdi de genel sağlık sigortasına ilişkin kısmi af yapması beklenmektedir” dedi.

SGK sistemine yönelik düzenlemeleri kapsayan torba kanun TBMM’ye sunuldu.

TBMM’ye sunulan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” sosyal güvenlik sistemi yeni düzenlemeleri de barındırıyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, geçtiğimiz günlerde Türkiye Gazetesinde yazdığı köşesinde kanunun detaylarını anlatmıştı. Bugün ise yine aynı köşesinde birçok insanın merakla beklediği SGK borç silme müjdesini yazdı.

İşte İsa Karakaş’ın yazısından bir bölüm:

Ankara’da kaynaklarımızdan edindiğimiz müjdeli bir gelişmeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Genel sağlık sigortası borçlarıyla ilgili kısmi af yapılması için Torba Kanuna ilave bir madde yapılması beklenmektedir.

Daha önceden de ifade ettiğim üzere sosyal güvenlik reformunun en kritik ayağını GSS teşkil etmektedir. Neden mi? Çünkü 2012'den beri neredeyse toplumun tamamı -istisnalar hariç- bu sigortanın sağlık güvencesi altında. Ama bu 'koruma', her zaman bedava gelmiyor. Belirli şartların varlığı hâlinde her ay GSS primi ödemeyi de gerektirebiliyor. Keza GSS uygulamasında “18 yaşını bitirdikten sonra eğitim hayatına devam etmeyen tüm işsizler, kaçak sigortalı çalışanlar, liseyi bitirdikten sonra 20 yaşını aşıp eğitimine devam etmeyenler, 25 yaşını doldurmuş ve hiçbir işte çalışmayan üniversite mezunları ile hiçbir sigortalılığı bulunmayıp sağlık harcamalarını kendi cebinden karşılayanlar ile diğer tüm zorunlu sosyal güvenliği olmayan vatandaşlar kendi primlerini ödemek zorunda bulunmaktadır. Aksi takdirde sağlık sigortasından faydalanmaları zorlaşmaktadır. Belirtilen kişilerin resen kapsama alınması zorunluluğu 01 Ocak 2012 tarihinde başlatılmıştır. Buna rağmen bu durumun farkında olmayan ve her ay hanesine (asgari ücrete göre değişen) şu anda 780 TL’yi aşan borç ve borca ait gecikme zammı ile cezası uygulanan çok sayıda vatandaşımız bulunmaktadır.

Hâl böyle iken belirtilen kişilerin yüklü miktarda birikmiş genel sağlık sigortası borcu bulunmaktadır.

Genel sağlık sigortası borçları ile diğer SGK borçlarının yapılandırılması için önceki yıllarda çok sayıda af ve yeniden yapılandırma kanunları çıkarılmasına karşın hâlen borcunu ödemeyen çok sayıda vatandaşımız bulunmaktadır.

En son 2023 yılında genel sağlık sigortası borçlarının tüm faiz ve cezaları silinerek sadece anapara ödenmesi imkânı tanınmıştı.

Hükûmetin şimdi de genel sağlık sigortasına ilişkin kısmi af yapması beklenmektedir.”

İSA KARAKAŞ'IN YAZISININ TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ...

