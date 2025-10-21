Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı Sona Erdi: Asgari Ücret İçin İlk Adım Atıldı!
Üçlü Danışma Kurulu, 2026 yılı için asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini değerlendirmek için toplandı.
9 Ekim'de 'Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması' gündemiyle bir araya gelen Üçlü Danışma Kurulu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir kez daha toplandı.
Toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili değerlendirme ve fikir alışverişinde bulundu.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişini değerlendirmek üzere bir araya geldi.
