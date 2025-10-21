onedio
Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı Sona Erdi: Asgari Ücret İçin İlk Adım Atıldı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.10.2025 - 15:44

Üçlü Danışma Kurulu, 2026 yılı için asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini değerlendirmek için toplandı.

9 Ekim'de 'Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması' gündemiyle bir araya gelen Üçlü Danışma Kurulu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir kez daha toplandı.

Toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili değerlendirme ve fikir alışverişinde bulundu.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, asgari ücret görüşmeleri için 3 saatlik toplantı yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliği yaptığı toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, asgari ücretin ilk adımı olarak değerlendirildiğinden önem taşıyor. Toplantıda aralık ayında başlayacak asgari ücret belirleme süreci öncesi taraflar, komisyonun temsil dengesi ve karar süreçleri üzerine fikirlerini ve görüşlerini paylaştı, değerlendirdi.

Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
