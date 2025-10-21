onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Karar Açıklandı: Sanıklara Üst Sınırdan 24 Yıl Ceza Verildi

Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Karar Açıklandı: Sanıklara Üst Sınırdan 24 Yıl Ceza Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2025 - 13:44 Son Güncelleme: 21.10.2025 - 15:06

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında, tutuklu 4 sanık hakkında karar açıklandı. Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında 2 sanık hakkında “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24 yıl hapis cezası verildi.

Sanıklara haksız tahrik indirimi yapılmadı, ceza en üst sınırdan verildi. Ayrıca diğer 2 sanık için ise beraat kararı verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Matia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında 2 sanık hakkında “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24 yıl hapis cezası verildi.

Matia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında 2 sanık hakkında “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24 yıl hapis cezası verildi.

Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren 2 kişinin yargılandığı ana dosya, olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen tutuklu diğer 2 çocuğun dosyasıyla birleştirildi. Bugün 4 sanık ikinci kez birlikte hakim karşısına çıktı.

Anadolu 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Minguzzi'nin ailesi ve avukatları da katıldı. Mahkeme heyeti, cinayeti işleyen iki sanık için kasten öldürme suçundan tahrik indirimi uygulanmadan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezası verdi.

2 sanık için ise beraat kararı verildi.

Ahmet’in annesi Yasemin Minguzzi: “Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum. O kadar”

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre tartışma sırasında B.B., Minguzzi'yi 5 yerinden bıçakladı. Yanındaki diğer şüpheli U.B.'nin ise Minguzzi'yi tekmelediği belirtildi. Yaralı Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci celsesinde mahkeme, tutuklu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Ekim'e ertelenmişti.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
30
19
6
6
3
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Erhan D

Böylelerini hapis cezası ıslah etmez, aksine çıktıklarında level atlamış birer o.cocugu olarak çıkacaklar.

Arwen

Yetmez… Yatarı daha az olacak, 30 yaşında dışarda olacak o çöpler, Ahmet toprağın altındayken.

ismailmutlu34

Az ibret olsun diye caydırıcı olsun diye müebbet olmalı