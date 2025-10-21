Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Karar Açıklandı: Sanıklara Üst Sınırdan 24 Yıl Ceza Verildi
Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında, tutuklu 4 sanık hakkında karar açıklandı. Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında 2 sanık hakkında “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24 yıl hapis cezası verildi.
Sanıklara haksız tahrik indirimi yapılmadı, ceza en üst sınırdan verildi. Ayrıca diğer 2 sanık için ise beraat kararı verildi.
Ahmet’in annesi Yasemin Minguzzi: “Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum. O kadar”
Ne olmuştu?
Böylelerini hapis cezası ıslah etmez, aksine çıktıklarında level atlamış birer o.cocugu olarak çıkacaklar.
Yetmez… Yatarı daha az olacak, 30 yaşında dışarda olacak o çöpler, Ahmet toprağın altındayken.
Az ibret olsun diye caydırıcı olsun diye müebbet olmalı