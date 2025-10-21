Mattia Ahmet Minguzzi’yi Öldürenler, Aldıkları 24 Yılın Kaç Yılında Cezaevinde Olacaklar?
Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi sonrasında başlayan dava süreci bugün ‘şimdilik’ sona erdi. Mattia Ahmet’i öldüren 2 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis (‘çocuk’ oldukları için üst sınır 24 yıl) cezası alırken 2 kişi de beraat etti, ve haklarında tahliye kararı verildi.
Bu karar sonrasında en çok merak edilen konu; 24 yıl ceza alan kişilerin cezaevinde ne kadar süre geçireceği oldu. Gazeteci Alican Uludağ, alınan bu kararın nasıl işleme konulacağını sosyal medya hesabından anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mattia Ahmet Minguzzi davasında beklenen karar çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki şimdi ne olacak? 24 yıl cezanın yatarı ne kadar?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın