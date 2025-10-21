onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mattia Ahmet Minguzzi’yi Öldürenler, Aldıkları 24 Yılın Kaç Yılında Cezaevinde Olacaklar?

Mattia Ahmet Minguzzi’yi Öldürenler, Aldıkları 24 Yılın Kaç Yılında Cezaevinde Olacaklar?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2025 - 14:49 Son Güncelleme: 21.10.2025 - 15:06

Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi sonrasında başlayan dava süreci bugün ‘şimdilik’ sona erdi. Mattia Ahmet’i öldüren 2 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis (‘çocuk’ oldukları için üst sınır 24 yıl) cezası alırken 2 kişi de beraat etti, ve haklarında tahliye kararı verildi. 

Bu karar sonrasında en çok merak edilen konu; 24 yıl ceza alan kişilerin cezaevinde ne kadar süre geçireceği oldu. Gazeteci Alican Uludağ, alınan bu kararın nasıl işleme konulacağını sosyal medya hesabından anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mattia Ahmet Minguzzi davasında beklenen karar çıktı.

Mattia Ahmet Minguzzi davasında beklenen karar çıktı.

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında, tutuklu 4 sanık hakkında karar açıklandı. Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında 2 sanık hakkında “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24 yıl hapis cezası verildi. Sanıklara haksız tahrik indirimi yapılmadı, ceza en üst sınırdan verildi. Ayrıca diğer 2 sanık için ise beraat kararı verildi.

Peki şimdi ne olacak? 24 yıl cezanın yatarı ne kadar?

Peki şimdi ne olacak? 24 yıl cezanın yatarı ne kadar?

Gazeteci Alican Uludağ sosyal medya hesabından, verilen 24 yıl kararı hakkında şu ifadeleri kullandı: 

“İki sanık, 24 yılın yalnızca 16 yılını cezaevinde geçirecek.  16 yılın 9 yılı kapalı cezaevinde.  Kalan 6 yıl ise açık cezaevinde. Son bir yıl ise denetimli serbestlik.  İki sanık, en geç 30-31 yaşlarında tahliye olacak.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
5
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın