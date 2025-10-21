Mattia Ahmet Minguzzi’yi Öldürenler, Aldıkları 24 Yılın Kaç Yılında Cezaevinde Olacaklar?

Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi sonrasında başlayan dava süreci bugün ‘şimdilik’ sona erdi. Mattia Ahmet’i öldüren 2 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis (‘çocuk’ oldukları için üst sınır 24 yıl) cezası alırken 2 kişi de beraat etti, ve haklarında tahliye kararı verildi.

Bu karar sonrasında en çok merak edilen konu; 24 yıl ceza alan kişilerin cezaevinde ne kadar süre geçireceği oldu. Gazeteci Alican Uludağ, alınan bu kararın nasıl işleme konulacağını sosyal medya hesabından anlattı.