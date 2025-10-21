onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesi Yasemin Minguzzi'den Açıklama: "Ben Artık İlahi Adalete Güveniyorum"

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesi Yasemin Minguzzi'den Açıklama: "Ben Artık İlahi Adalete Güveniyorum"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2025 - 14:22

İçerik Devam Ediyor

Mattia Ahmet Minguzzi davasında 2 sanığın 24 yıl ceza almasının yanında 2 sanığın da beraat etmesi kararı sonrası Ahmet'in ailesi sinir krizi geçirdi. Mahkeme salonu çıkışında çığlıklar atarak ağlayan anne Yasemin Minguzzi basın mensuplarının karşısına titreyerek çıkarak 'Ben artık ilahi adalete güveniyorum' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte Yasemin Minguzzi'nin mahkeme sonrasında yaptığı açıklama:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
41
16
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın