Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Karar Açıklandı: 2 Sanığın Beraatı Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesini Kızdırdı

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında, tutuklu 4 sanık hakkında karar açıklandı. Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında 2 sanığa 24 yıl hapis cezası verilirken 2 sanık da beraat ederek tahliye edildi.
Kararın açıklamasının ardından Mattia Ahmet Minguzzi'nin yakınları 2 sanık hakkında verilen beraat kararına isyan etti. Ahmet'in annesi mahkeme salonu kapısında sinir kirizi geçirdi.
İşte mahkeme salonu önünde yaşananlar:
Ahmet'in annesi, mahkeme çıkışında sinir krizi geçirdi, "Tahliye ettiler" diyerek isyan etti.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
