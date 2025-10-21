onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Karar Açıklandı: 2 Sanığın Beraatı Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesini Kızdırdı

Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Karar Açıklandı: 2 Sanığın Beraatı Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesini Kızdırdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2025 - 14:00 Son Güncelleme: 21.10.2025 - 15:06

İçerik Devam Ediyor

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında, tutuklu 4 sanık hakkında karar açıklandı. Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında 2 sanığa 24 yıl hapis cezası verilirken 2 sanık da beraat ederek tahliye edildi. 

Kararın açıklamasının ardından Mattia Ahmet Minguzzi'nin yakınları 2 sanık hakkında verilen beraat kararına isyan etti. Ahmet'in annesi mahkeme salonu kapısında sinir kirizi geçirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte mahkeme salonu önünde yaşananlar:

Ahmet'in annesi, mahkeme çıkışında sinir krizi geçirdi, "Tahliye ettiler" diyerek isyan etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
112
19
14
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın