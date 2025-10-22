22 Ekim Çarşamba Hava Durumu: Meteoroloji Uyardı! Ani Sel ve Su Baskınlarına Dikkat
22 Ekim Çarşamba hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklendiğini, Ege, Marmara ve Akdeniz’in iç kesimlerinde sağanak yağışların etkili olacağını, Muğla çevrelerinde ise yağışların kuvvetli olacağını açıkladı. Meteoroloji, özellikle Muğla çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sel, su baskını ve yıldırım uyarısı!
