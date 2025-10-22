onedio
article/comments
article/share
22 Ekim Çarşamba Hava Durumu: Meteoroloji Uyardı! Ani Sel ve Su Baskınlarına Dikkat

hava durumu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.10.2025 - 07:24

22 Ekim Çarşamba hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklendiğini, Ege, Marmara ve Akdeniz’in iç kesimlerinde sağanak yağışların etkili olacağını, Muğla çevrelerinde ise yağışların kuvvetli olacağını açıkladı. Meteoroloji, özellikle Muğla çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu (Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Ordu çevreleri ve Samsun’un doğusu, Adana’nın güneyi, Hatay’ın kuzeyi ve Edirne’nin güneyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’de pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, iç ve kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın, genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını ve yıldırım uyarısı!

Meteoroloji, Muğla çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

