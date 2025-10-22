22 Ekim Çarşamba Hava Durumu: Meteoroloji Uyardı! Ani Sel ve Su Baskınlarına Dikkat

Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu (Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Ordu çevreleri ve Samsun’un doğusu, Adana’nın güneyi, Hatay’ın kuzeyi ve Edirne’nin güneyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’de pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, iç ve kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın, genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.