22 Ekim Çarşamba Altın Fiyatları: Son 12 Yılın En Büyük Düşüşü! Altın Düşmeye Devam Edecek mi?

Altın fiyatlarındaki yüzde 6’lık düşüş, son 12 yılda günlük bazdaki en büyük düşüş oldu. Altının ons fiyatı bu ay içinde birçok kez 4 bin 400 dolara yaklaştı ama kritik seviyeyi geçemeyerek düşüş yaşadı. Yatırımcıların kârlarını çekmek için satış yapması altındaki dramatik düşüşü de hızlandırdı. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile yaşanan gümrük vergisi savaşında olumlu açıklamaları da altın fiyatlarındaki düşüşün sebeplerinden biri olarak gösterildi.

Gram altın Kapalı Çarşı’da günün ilk saatlerinde 5 bin 578 liradan işlem görmeye başladı.

Gümüş fiyatları neden düştü? Gümüş yeniden yükselir mi?

Altın ile birlikte gümüş fiyatları da çakıldı. Gümüş fiyatlarında yaşanan yaklaşık yüzde 7’lik düşüş, son dört yılın günlük bazdaki en dramatik düşüşü oldu. Gümüş fiyatlarındaki düşüşün sebepleri de altın fiyatları ile paralel.