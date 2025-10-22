onedio
22 Ekim Çarşamba Altın Fiyatları: Son 12 Yılın En Büyük Düşüşü! Altın Düşmeye Devam Edecek mi?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.10.2025 - 09:06 Son Güncelleme: 22.10.2025 - 09:08

Türkiye’de gram altın 6 bin liraya yaklaşarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Altının ons fiyatı 4 bin 300 dolara kadar yükselmiş ve yatırımcısına ciddi kazançlar sağlamıştı. Altın fiyatları, yaklaşık yüzde 6 gerileyerek son 12 yılda günlük olarak en büyük düşüşünü yaşadı. Altında yaşanan dramatik düşüşün sebebi olarak yatırımcıların kâr realizasyonu yapması ve ABD ile Çin arasındaki gümrük savaşı için olumlu yönde açıklamalar gösteriliyor. Uzmanlar ise altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini ve altının ons fiyatındaki hedefin 6 bin dolar olduğunu açıkladı. Altınla birlikte gümüş fiyatlarında da dramatik düşüş yaşandı.

Haftalardır yükseliş evresinde olan altın fiyatlarındaki yaşanan yaklaşık yüzde 6’lık düşüş yatırımcıları korkuttu.

Altın fiyatlarındaki yüzde 6’lık düşüş, son 12 yılda günlük bazdaki en büyük düşüş oldu. Altının ons fiyatı bu ay içinde birçok kez 4 bin 400 dolara yaklaştı ama kritik seviyeyi geçemeyerek düşüş yaşadı. Yatırımcıların kârlarını çekmek için satış yapması altındaki dramatik düşüşü de hızlandırdı. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile yaşanan gümrük vergisi savaşında olumlu açıklamaları da altın fiyatlarındaki düşüşün sebeplerinden biri olarak gösterildi.

Gram altın Kapalı Çarşı’da günün ilk saatlerinde 5 bin 578 liradan işlem görmeye başladı.

Gümüş fiyatları neden düştü? Gümüş yeniden yükselir mi?

Altın ile birlikte gümüş fiyatları da çakıldı. Gümüş fiyatlarında yaşanan yaklaşık yüzde 7’lik düşüş, son dört yılın günlük bazdaki en dramatik düşüşü oldu. Gümüş fiyatlarındaki düşüşün sebepleri de altın fiyatları ile paralel.

Peki altın fiyatları yeniden yükselir mi?

Sevens Report Research kurucusu Tom Essaye, yaptığı açıklamada, “Bu sadece yolda küçük bir tümsek. Hâlâ yüksek enflasyon, düşük reel faiz oranları, jeopolitik riskler ve ABD yönetimindeki belirsizlik var. Bunların hepsi altın için oldukça olumlu bir karışım” dedi.

Bank of America, altın için “uzun pozisyon” tavsiyesini yineleyerek 2026 ortasına kadar ons başına 6.000 dolar zirvesi öngörüyor.

Goldman Sachs da yıl sonu tahminini 4.300 dolardan 4.900 dolara yükseltti. JPMorgan analistlerine göre ise sarı metal, 2029 yılına kadar ons başına 6.000 dolara ulaşabilir.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
