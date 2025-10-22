22 Ekim Çarşamba Altın Fiyatları: Son 12 Yılın En Büyük Düşüşü! Altın Düşmeye Devam Edecek mi?
Türkiye’de gram altın 6 bin liraya yaklaşarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Altının ons fiyatı 4 bin 300 dolara kadar yükselmiş ve yatırımcısına ciddi kazançlar sağlamıştı. Altın fiyatları, yaklaşık yüzde 6 gerileyerek son 12 yılda günlük olarak en büyük düşüşünü yaşadı. Altında yaşanan dramatik düşüşün sebebi olarak yatırımcıların kâr realizasyonu yapması ve ABD ile Çin arasındaki gümrük savaşı için olumlu yönde açıklamalar gösteriliyor. Uzmanlar ise altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini ve altının ons fiyatındaki hedefin 6 bin dolar olduğunu açıkladı. Altınla birlikte gümüş fiyatlarında da dramatik düşüş yaşandı.
Haftalardır yükseliş evresinde olan altın fiyatlarındaki yaşanan yaklaşık yüzde 6’lık düşüş yatırımcıları korkuttu.
Peki altın fiyatları yeniden yükselir mi?
