BTK’dan 5G Öncesi Kritik Karar: 2026’ya Kadar Operatör Zamları Yapılamayacak!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 5G ihalesini tamamlamıştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ise aldığı karar ile telefon şirketlerinin 5G öncesi hat tarifilerinde zam yapmasının önüne geçti. Karar ile operatörlerin 5G altyapı yatırımları veya ihale ödemelerini gerekçe göstererek yüksek zam yapmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Türkiye’de geçtiğimiz hafta düzenlenen 5G ihalesinde Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone toplam 3 milyar 534 milyon dolar teklif vererek 11 frekans paketi için 2042 yılına kadar lisans aldı.
BTK, aramalar ve SMS’ler için yeni azami ücret tarifesi açıkladı.
En avantajlı tarifeler E-Devlet üzerinden takip edilebilecek.
