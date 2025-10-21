onedio
article/comments
BTK'dan 5G Öncesi Kritik Karar: 2026'ya Kadar Operatör Zamları Yapılamayacak!

BTK’dan 5G Öncesi Kritik Karar: 2026’ya Kadar Operatör Zamları Yapılamayacak!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.10.2025 - 21:51

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 5G ihalesini tamamlamıştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ise aldığı karar ile telefon şirketlerinin 5G öncesi hat tarifelerinde zam yapmasının önüne geçti. Karar ile operatörlerin 5G altyapı yatırımları veya ihale ödemelerini gerekçe göstererek yüksek zam yapmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Gazete Oksijen

Türkiye'de geçtiğimiz hafta düzenlenen 5G ihalesinde Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone toplam 3 milyar 534 milyon dolar teklif vererek 11 frekans paketi için 2042 yılına kadar lisans aldı.

Türkiye’de geçtiğimiz hafta düzenlenen 5G ihalesinde Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone toplam 3 milyar 534 milyon dolar teklif vererek 11 frekans paketi için 2042 yılına kadar lisans aldı.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, 2026 yılına kadar şirket altyapılarını 5G'ye uygun hale getirmek zorunda. Türkiye 5G teknolojisi ise 1 Nisan 2026 yılında yürürlüğe girecek.

BTK, aramalar ve SMS'ler için yeni azami ücret tarifesi açıkladı.

BTK, aramalar ve SMS’ler için yeni azami ücret tarifesi açıkladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 5G için büyük ücretler ödeyen şirketlerin zam furyası yapmaması için önemli bir karar aldı. 

BTK'nin yayımladığı azami ücret tarifesine göre:

Yurt içi arama dakikası: 4,11 TL 

Yurt dışı arama dakikası: 48,68 TL 

Yurt içi SMS: 2,93 TL 

Yurt dışı SMS: 8,54 TL 

Bilinmeyen numaralar servisi: Dakikası 11,65 TL

En avantajlı tarifeler E-Devlet üzerinden takip edilebilecek.

En avantajlı tarifeler E-Devlet üzerinden takip edilebilecek.

Vatandaşlar, hangi operatörün daha avantajlı tarifeler sunduğunu e-Devlet üzerinden karşılaştırabilecek. BTK'nin "Tarife Karşılaştırma" hizmeti sayesinde kullanıcılar, bağlantı hızı, taahhüt süresi, ek avantajlar ve ödeme seçenekleri gibi kriterleri tek ekrandan analiz edebilecek.

