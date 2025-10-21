Cezaevindeki Baba Şikayetçi Olmadı: Yangında 5 Çocuğunu Kaybeden Anneye Mahkemeden Ceza Çıkmadı
İzmir’de 11 Kasım 2024’te bir gecekonduda çıkan yangında babaları cezaevinde olan ve en büyüğü 5 yaşında olan 5 kardeş hayatını kaybetmişti. Anne Sinem Melisa Akcan topladığı hurdaların paralarını almaya gittiği için kardeşleri evde yalnız bıraktığını ve üşümemeleri için elektrikli sobayı açık bıraktığını söylemişti. 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen ve tutuksuz yargılanan anneye mahkeme ceza vermedi.
İzmir’in Selçuk ilçesinde yaşanan yangında 5 kardeş hayatını kaybetmişti.
Baba da eşinden şikayetçi olmadı.
Mahkemeden “cezaya yer yok” kararı
