Cezaevindeki Baba Şikayetçi Olmadı: Yangında 5 Çocuğunu Kaybeden Anneye Mahkemeden Ceza Çıkmadı

Cezaevindeki Baba Şikayetçi Olmadı: Yangında 5 Çocuğunu Kaybeden Anneye Mahkemeden Ceza Çıkmadı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.10.2025 - 19:17

İzmir’de 11 Kasım 2024’te bir gecekonduda çıkan yangında babaları cezaevinde olan ve en büyüğü 5 yaşında olan 5 kardeş hayatını kaybetmişti. Anne Sinem Melisa Akcan topladığı hurdaların paralarını almaya gittiği için kardeşleri evde yalnız bıraktığını ve üşümemeleri için elektrikli sobayı açık bıraktığını söylemişti. 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen ve tutuksuz yargılanan anneye mahkeme ceza vermedi.

İzmir’in Selçuk ilçesinde yaşanan yangında 5 kardeş hayatını kaybetmişti.

Edinilen bilgiye göre, eşi cezaevinde olan ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Sinem Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba bir anda devrildi ve yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla doldu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kaldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan; 1 yaşındaki Aras Bulut, 2 yaşındaki Masal Işık, 3 yaşındaki Aslan Miraç, 4 yaşındaki Funda Peri Akcan ve 5 yaşındaki Fadime Nefes adlı kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı.

“İlaçlara yaşamımı sürdürebiliyorum”

Tutuksuz yargılanan anne Sinem Melisa Akcan, bugün Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Akcan ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan anne Akcan, 'Olay günü evden çıkarken çocuklar üşümesin diye elektrikli sobanın tek telini açtım. 20 dakika kadar dışarıda kaldım. 1 gün öncesinde hurdaları toplayıp evin arkasına bırakmıştım. Sadece olay tarihinde hurdaları alıp bir tüccara götürdüm. Hızlı olsun diye paranın bir kısmını dahi elden almadım. Çocuklarımın ölümünden sonra psikolojik tedavi aldım. Yaşamımı ilaçlarla sürdürüyorum. Soba daha önce devrilmemişti. Evden çıkmadan bütün çocuklarımı uyutmuştum. Evden çıkmasaydım eve yiyecek bir şeyler alamayacaktım. En küçük olanın tam uyumadığını düşünüyorum. Hepsini uyuttum ancak o yarı uyur vaziyetteydi. Sobayı o devirmiş olabilir. Onları çok seviyordum. Başlarına böyle bir şey gelmesini istemezdim. Kesinlikle kötü bir niyetim veya dikkatsizliğim kaynaklanan bir durum yoktur. Sadece üşümesinler diye elektrik sobasını açtım. Zaten çocuklar hastalardı ve daha fazla üşütmelerini istemedim' ifadelerini kullandı.

Baba da eşinden şikayetçi olmadı.

Anne Sinem Melisa Akcan'ın ardından başka bir suçtan cezaevinde bulunan baba Hasan Akcan davaya SEGBİS ile katıldı. Eşinden şikayetçi olmadığı söyleyen baba Akcan, 'Eşim kötü niyetle davranmamıştır. Çocuklarımız bakmaya ve büyütmeye çalışıyordu. Şikayetim yoktur' diye ekledi.

Mahkemeden “cezaya yer yok” kararı

Savunmaların tamamlanmasının ardından tüm delillerin toplandığını belirten iddia makamı, esas hakkında mütalaasını sundu. Mütalaada sanığın, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken indirim hükümlerinin uygulanması yönünde görüş bildirildi. Mahkeme heyeti, yapılan savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, sanık Sinem Melisa Akcan'ın olayda bilinçli taksirle hareket etmediğine hükmetti. Ayrıca Akcan'ın, çocukların hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduğu gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Mahkeme, Akcan hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerini de kaldırdı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
